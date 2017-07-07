Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Temmuz 2017 Cuma 10:38

Dipkarpaz İlim-sanat, Çevre, Doğa Ve Sosyal Aktivite Derneği Arch House’un Özele Verilmesine Karşı Olduğunu Duyurdu

Dipkarpaz İlim-Sanat, Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal&nbsp; Aktivite Derneği, Dipkarpaz’daki Arch House isimli konaklama tesisinin özele verileceği iddialarının kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Dipkarpaz İlim-sanat, Çevre, Doğa Ve Sosyal Aktivite Derneği Arch House'un Özele Verilmesine Karşı Olduğunu Duyurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 (.): Dipkarpaz İlim-Sanat, Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal  Aktivite Derneği, Dipkarpaz’daki Arch House isimli konaklama tesisinin özele verileceği iddialarının kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Dernek başkanı Forat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “Dipkarpaz köyünde bulunan ve bölgenin ilk eko turizm tesisi olma özelliğini taşıyan Arch House hakkında, son günlerde basında yer alan peşkeş çekileceği iddiaları bizleri oldukça rahatsız etmektedir” dedi.

Arch House’un Dipkarpaz Belediyesi ve Turizm Bakanlığı ortaklığında çalıştırıldığına işaret eden Borak, “Tesisin Dipkarpaz açısından en önemli noktası, işsizlik yüzünden sıkıntılar çeken en az 6-7 yaz aylarında 10-15 ailenin oradan ekmek parasını kazanması ve geçimini sağlamasıdır” dedi.

“Siyasi çıkarlar elde etmek isteyen karanlık eller” tarafından tesisin kapatılmasının sağlandığını, çalışanların boşta kaldığını belirten Borak, “Arch House asıl sahibine,yani Dipkarpaz halkına her ne suretle olursa olsun iade edilmelidir” dedi.

(ID/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku