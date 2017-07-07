Dipkarpaz İlim-sanat, Çevre, Doğa Ve Sosyal Aktivite Derneği Arch House’un Özele Verilmesine Karşı Olduğunu Duyurdu

Dipkarpaz İlim-Sanat, Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz’daki Arch House isimli konaklama tesisinin özele verileceği iddialarının kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 (.): Dipkarpaz İlim-Sanat, Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz’daki Arch House isimli konaklama tesisinin özele verileceği iddialarının kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Dernek başkanı Forat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “Dipkarpaz köyünde bulunan ve bölgenin ilk eko turizm tesisi olma özelliğini taşıyan Arch House hakkında, son günlerde basında yer alan peşkeş çekileceği iddiaları bizleri oldukça rahatsız etmektedir” dedi.

Arch House’un Dipkarpaz Belediyesi ve Turizm Bakanlığı ortaklığında çalıştırıldığına işaret eden Borak, “Tesisin Dipkarpaz açısından en önemli noktası, işsizlik yüzünden sıkıntılar çeken en az 6-7 yaz aylarında 10-15 ailenin oradan ekmek parasını kazanması ve geçimini sağlamasıdır” dedi.

“Siyasi çıkarlar elde etmek isteyen karanlık eller” tarafından tesisin kapatılmasının sağlandığını, çalışanların boşta kaldığını belirten Borak, “Arch House asıl sahibine,yani Dipkarpaz halkına her ne suretle olursa olsun iade edilmelidir” dedi.

(ID/HÖ)