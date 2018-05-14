Dipkarpaz Karakolu’nun telefon arızası giderildi

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dipkarpaz Karakolu’nun telefon hattındaki arızanın giderildiği duyuruldu.
Polisin açıklamasına göre, Dipkarpaz Karakolu’na ulaşmak isteyenler 3772244 numarayı arayabilecek
Son Güncelleme: 14.05.2018 11:59
İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dipkarpaz Karakolu’nun telefon hattındaki arızanın giderildiği duyuruldu.
İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dipkarpaz Karakolu’nun telefon hattındaki arızanın giderildiği duyuruldu.
Polisin açıklamasına göre, Dipkarpaz Karakolu’na ulaşmak isteyenler 3772244 numarayı arayabilecek