Dipkarpaz'da kaçak yapılar yıkılıyor

Karpaz’da özel koruma alanında bulunan ve mahkeme tarafından yıkım emri verilen turistik tesislerde yıkım işlemi başlatıldı. Yıkıma direnen tesis sahipleri ile bölge halkı ve güvenlik birimleri arasında arbede yaşandı.
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