Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 06:27

Dipkarpaz'da kaçak yapılar yıkılıyor

Dipkarpaz'da kaçak yapılar yıkılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 

Dipkarpaz'da kaçak yapılar yıkılıyor

Karpaz’da özel  koruma alanında bulunan ve mahkeme tarafından yıkım emri verilen turistik tesislerde yıkım işlemi başlatıldı. Yıkıma direnen tesis sahipleri ile bölge halkı ve güvenlik birimleri arasında arbede yaşandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Dipkarpazda Kaçak Yapılar Yıkılıyor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan – İstanbul Uçağı Büyük Tehlike Atlattı Ercan – İstanbul Uçağı Büyük Tehlike Atlattı
Taşkınköy İndirim Şöleni Yarın Başlıyor … Taşkınköy İndirim Şöleni Yarın Başlıyor …
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev Süresi Uzatıldı Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev...
Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Doktorlara İkinci İş Yasağı… Doktorlara İkinci İş Yasağı…
AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ! AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Ercan – İstanbul Uçağı Büyük Tehlike...
Ercan – İstanbul Uçağı Büyük Tehlike Atlattı

Haberi Oku