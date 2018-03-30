DİPKARPAZ ÇEVRE DERNEĞİ: “KARPAZ’DA KALKINMA PROGRAMLARI İVEDİ HAYATA GEÇİRİLMELİ”



Dipkarpaz Çevre ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz’da kalkınma programlarının ivedi şekilde hayata geçirilmesini, bölgede oldukça fazla yaşanan göçün önüne geçilerek, “en büyük kanayan yara” olan işsizliğin azaltılmasını istedi.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman’ın proje ve bölgesel kalkınma planları çerçevesinde İskele Karpaz bölgesini öncelikli olarak belirlemesini sevinçle karşıladıklarını kaydetti.

Borak, eko-agro turizm başta olmak üzere, tarımsal faaliyetlerin modern yapı kazanacağı şekilde desteklenmesinin Karpaz bölgesinin kalkınmasına en önemli katkıyı sağlayacağını, genelde Karpaz, özelde Dipkarpaz gençliğine yönelik özellikle turizm odaklı projelerin desteklenmesi ve farklı yapıların bölgede hayat bulması ile Dipkarpaz’ın , yerli yabancı turistlerin en uğrak mekanı olacağını belirtti.