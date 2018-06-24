Dipkarpaz Belediye Başkanı CTP Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Dipkarpaz Belediye Başkanı yüzde 39.56 oranla CTP adayı Suphi Coşkun oldu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Dipkarpaz’daki 9 sandıkta 1658 oydan 121 oy geçersiz sayıldı.



CTP belediye başkan adayı Suphi Coşkun 608 oy alarak yüzde 39.56 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;



Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPYusuf Akgün (UBP)52233.96CTPSuphi Coşkun (CTP)60839.56DPAslan Çebi (DP)271.76HPHavva Elkovan (HP)33121.54BAĞ66Ramazan Korkmaz (BAĞ66)241.56BAĞ65Murat Yazıcı (BAĞ65)251.63