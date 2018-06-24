Dipkarpaz Belediye Başkanı CTP Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Dipkarpaz Belediye Başkanı yüzde 39.56 oranla CTP adayı Suphi Coşkun oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Dipkarpaz’daki 9 sandıkta 1658 oydan 121 oy geçersiz sayıldı.
CTP belediye başkan adayı Suphi Coşkun 608 oy alarak yüzde 39.56 oranla belediye başkanı seçildi.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Yusuf Akgün (UBP) 522 33.96
CTP Suphi Coşkun (CTP) 608 39.56
DP Aslan Çebi (DP) 27 1.76
HP Havva Elkovan (HP) 331 21.54
BAĞ66 Ramazan Korkmaz (BAĞ66) 24 1.56
BAĞ65 Murat Yazıcı (BAĞ65) 25 1.63