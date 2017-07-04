Dinin Anlaşmazlıklarda Ve Barış İnşasındaki Rolü, Almedalen’de Tartışılacak

İsveç’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs’ta Barış Sürecinde Dini Yol (RTCYPP) temsilcilerinin, İsveç’in Almedalen kasabasındaki seminerde bir araya gelecekleri belirtildi.

İsveç’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs’ta Barış Sürecinde Dini Yol (RTCYPP) temsilcilerinin, İsveç’in Almedalen kasabasındaki seminerde bir araya gelecekleri belirtildi.

Barış, insan hakları ve uzlaşı temalı “Almedalen Haftası 2017” isimli toplantıya, Kıbrıslı Rum ve Türk dini liderlerin yanı sıra, Rum Kilisesinin Avrupa Birliğindeki temsilcisi Neopolis Papazı Porfyrios, Hala Sultan Tekkesi İmamı Şakir Alemdar, Ermeni Müftülüğü temsilcisi Salpy Eskidjiyan da katılacak.

Barış ve çatışma konularında uzman Uppsala Üniversitesinden Profesör Isak Svenson’un moderatörlüğünü yapacağı toplantı bugün 10.00 – 11.30 saatleri arasında Visby papazı Seven Bernard Fast’ın ikametgâhında yer alacak.

Daha geniş bilgiye RTCYPP’nin Facebook sayfasından veya Twitter’de #CyprusinAlmedalen ve #rtcypp hashtagları takip edilebilerek ulaşılabiliyor.