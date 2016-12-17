Dingörsen Kayseri’deki Terör Saldırısını Lanetledi

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen), Kayseri’de bu sabah bomba yüklü bir araçla yapılan ve 13 kişinin şehit olmasına, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle lanetledi.

Sendika başkanı Süleyman Çakır yazılı açıklamasında, “Bu eylemlerle amaçlanan; korkutarak, boyun eğdirmek, Türk milletini öfkelendirerek karşı şiddet hareketlerine yol açmak, Türkiye’yi Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya çevirmektir” dedi.

Çakır, saldırılarla nihai hedefin; Türkiye’nin bölünüp, parçalanması, yabancı güçlerin oyuncağı haline getirilmesi olduğunu ifade ederek, saldırılara karşı kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğine işaret etti ve şunları kaydetti:

“Bin yılı aşkın geçmişe sahip kardeşlikleri yıpratmayı hedefleyen bu saldırıları şiddetle kınıyor, ne şekilde olursa olsun katkı sağlayan ve destek verenleri telin ediyorum. Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, şehit olanlara Rabbimden rahmet diler, yakınlarının acısını paylaşır, yaralılara Yüce Allah’tan acil şifalar dilerim.”