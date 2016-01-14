Dinçyürek’ten İddialara Yanıt

Çevre ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı ve Demokrat Parti Ulusal Güçler Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, bugün basında çıkan annesine orman arazisi kiraladığına yönelik iddiaları yanıtladı.

Dinçyürek, iddia edilen tarlanın 70 yıldır ailesi tarafından ekilip kullanıldığını ve bakanlığı döneminde arazinin ilk kez kiralanmadığını söyledi.

Dinçyürek'in açıklamaları şöyle: "Az önce internet sitelerinde kuru orman arazisi kiralanmasıyla ilgili bir haber gördüm..Keşke haber yapılmadan önce, daha önce birkaç gazetecinin yaptığı gibi, ilgili taraf olan şahsımdan bu konu hakkında görüşüm ALINSAYDI. Konu edilen 3 dönum 1 evlek tarla yaklaşık 70 yıldır ailem tarafından ekilip kullanılmaktadır. Önunde bitişik olan 20 dönüm civarındaki tarla ise yine 70 yıldır (1960'a kadar rahmetli dedemin tapusunda 1960'dan gunumuze ise annemin mülkiyetindedir)On yıllardır, söz konusu olan 3 dönüm 1 evlek kendi mülkiyetimize bitişik tarla ailem tarafından orman dairesinden kiralanmaktadır.Söz konusu kira sözleşmesi eski kira sözleşmelerinin süreleri sonlandığından dolayı yenilenmiştir.YANİ BAKANLIĞIMIN DÖNEMİNDE İLK KEZ KİRALANAN BİR YER DEĞİLDİR. Haber yapmadan önce konu şahsıma sorulsaydı zaten daha net anlaşılacaktı.Saygılarımla"







Bakan, Annesine Orman Arazisi Kiraladı!

Bakandan Annesine Küçük Bir Hediye İŞTE BELGESİ:



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Kaynak:Gündem Kıbrıs























