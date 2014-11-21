Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC ile Türkiye arasında su boru hattı inşasının 60 günde tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Dinçyürek, “Her şey uygun olursa 2 ay sonra su Kıbrıs'tadır” dedi.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Dinçyürek, Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi’nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dinçyürek, Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynakların her zerresinde KKTC'de yaşayan bireylerin hakkı olduğunu ifade ederek, mevcut haklarından vazgeçmeyeceklerini ve bunun kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Dinçyürek, "Adada iki devlet varsa iki devletin de eşit hakları vardır ve KKTC olarak mevcut haklarımızdan herhangi bir şekilde geri adım atma gibi bir durumumuz söz konusu değildir" diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son günlerde bazı ülkelerle gerçekleştirdiği askeri tatbikat ve ikili görüşmelere değinen Dinçyürek, enerji politikalarının ülkeler arası ilişkilere büyük etkilerde bulunduğunu ve GKRY'nin çabalarının da bunun sonucu olduğu ifade etti. Dinçyürek, şunları kaydetti:

"KKTC olarak aslolan, bölgedeki haklarımız ve bu haklarımızı koruması anlamında Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız işbirliği, uluslararası ilişkiler ve antlaşmalar kapsamındaki işbirliğimiz ve oradaki faaliyetlerimizdir. Çeşitli bahanelerle her dönemde netice almayı engellemek adına masadan kalkan, Annan Planı kapsamındaki referanduma 'hayır' diyen ve herhangi bir uzlaşmanın önünü tıkayan hep Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir. GKRY'nin tavırları sonuç almaya yönelik değildir ve sonuç almaya gidecek her yolda problem çıkardıkları gibi yakın tarihte de bizlerin adına yapılan sismik araştırmaları bahane ederek masadan kalkmışlardır."

KKTC'nin haklarından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Dinçyürek, "Vazgeçmemiz düşünülemez bile. Biz masadayız, barış elimiz uzatılmış vaziyettedir. Ama bir taraftan da ada etrafındaki haklarımızın korunması ve ortaya çıkarılması adına attığımız adımlar devam etmektedir ve edecektir" dedi.

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"Asrın projesi" olarak adlandırılan KKTC'ye su temini projesinin en önemli ayağı olan deniz geçişinin en zor kısımlarının tamamlandığını belirten Dinçyürek, 80 kilometrelik boru geçişinin 23 kilometresinin inşa edildiğini söyledi. Projenin tamamlanmasının bazı koşullara bağlı olduğunu anlatan Dinçyürek, "Çalışmaları zorlaştıran hava koşullarına bağlı olmak üzere, deniz geçişi kısmını tamamlamak için 60 iş gününe ihtiyacımız var, her şey uygun olursa 2 ay sonra su Kıbrıs'tadır" diye konuştu.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KKTC'NİN ÖNCELİKLERİNDEN"

Dinçyürek, yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payını artırmanın hükümetin öncelikli hedeflerinden olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ın güneş enerjisi konusunda çok şanslı olduğunu dile getiren Dinçyürek, "Rüzgar açısından da Beşparmak Dağları etrafında ciddi potansiyelimiz olduğu söylenmekte. Ürettiğiniz enerjinin bir şekilde enerji piyasasına aktarılabileceği ortamların oluşturulması yenilenebilir enerjinin payını giderek artıracaktır. Bu sistemin çevre bakanı olarak beni ilgilendiren kısmı, bu sistemlerin doğa dostu ve çevreyle barışık olmasıdır" şeklinde konuştu.