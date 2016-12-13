DİNÇYÜREK: “SAĞLIKTA HASTANIN MERKEZE ALINMADIĞI BİR SİSTEM KURULAMAZ”

PİLLİ: “SAĞLIK HİZMETİ ALAN DA VEREN MAĞDURİYET YAŞIYOR. KİMSENİN SABRI KALMADI”

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, sağlıkta hastanın merkeze alınmadığı bir sistemin kurulamayacağını dile getirdi.

Dinçyürek, eğitimde ve sağlıkta tasarruf olmayacağı görüşünü de dile getirdi.

472010 sayılı yasanın geçmesine en başından itibaren karşı olduğunu da söyleyen Hakan Dinçyürek, bu yasayla çalışma barışının bozulduğunu belirtti.

Dinçyürek, hükümette bu yasayla istihdam edilen hekimlerin maaşlarında düzenleme konusunda kararlılık olduğunu söyledi, memnuniyetini dile getirdi.

Hakan Dinçyürek, hekimlerin Meclis’teki sayısına dikkat çekilen konuşmalara değinerek, “Doktor milletvekili sayısı 17 değil, 37 olsa yine bir şey olmaz. Bu ülkede temel problem sağlığa ayrılan bütçedir. Maliye Bakanlarının bu alana koyduğu takozlardır” dedi.

Dinçyürek, CTP milletvekili Salih İzbul’un Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na CTP-UBP hükümeti döneminde yürürlüğü giren “reçeteyle antibiyotik alımı” konusunda denetimleri sormasını eleştirdi.

Dinçyürek, “Bu karar yürürlüğe girdiğinde antibiyotik stokunu bilmeyen bir bakanın şimdi bunu sorması abestle iştigal” dedi.

Karpaz’da ikinci basamak hastane yapılmasının öncelikli olması gerektiğini söyleyen Dinçyürek, “Karpaz’dan ne kadar uzaklaşılır, Mağusa’ya ne kadar yaklaşılırsa, yer açısından o kadar yanlış yapılmış olur” değerlendirmesinde bulundu.

Güzelyurt’taki hastane hayata geçeceği için mutlu olduğunu dile getiren Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’ndan beklentilerini de dile getirdi.

Dinçyürek, sağlıkta en iyisini bulana kadar mevcut şartların kullanılması, en iyisinin kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Sağlıkta hep savaş kazanılması hedeflendi, mevzi kazanılması düşünülmedi. Sağlıkta bazı şeyler sadece irade ister” dedi.

PİLLİ

UBP milletvekili Ali Pilli, bu kürsülerden 42 yıldır sağlık sorunlarının konuşulduğunu söyledi, “Sorunlar herkes tarafından biliniyor. Sorunların ertelenmeden hemen şimdi çözülmesi gerek. Sağlık hizmeti alan da veren de çeşitli mağduriyetler yaşıyor. Kimsenin sabrı kalmadı. Kendi ülkemize özgü bir sağlık politikası oluşturmalıyız. Hükümetler değiştiğinde sağlık politikaları değişmemeli. Gerekli yasaların Meclise sunulması gerek. Sağlıkta sistem olmazsa olmazımız olmalı” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na sağlıkla ilgili yasaların durumunun ne olduğunu sordu.

Güzelyurt’un sağlık konusunda ihmal edilen bir bölge olduğunu dile getiren Pilli, “Güzelyurt hastanesinin başarısı bu Meclis’in başarısıdır” dedi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne doktor takviyesi yapılması gerektiğini dile getiren Pilli, “Temel amaç, yeni bir sağlık sisteminin oluşması” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 4 buçuk saat süren bütçe görüşmeleri üzerine son sözü Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu aldı.



