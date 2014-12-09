Dinçyürek, Meteoroloji Mühendisleri Odası Ve Meteoroloji Derneği’ni Kabul Etti

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Meteoroloji Derneği heyetlerini kabul etti.

Bakan Dinçyürek, kabullerde yaptığı konuşmada, bakanlığına bağlı Meteoroloji Dairesi’nin verimli ve etkin bir şekilde çalışan bir daire olduğunu belirterek, ziyaret vesilesiyle hem oda hem de dernek ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Meteoroloji çalışanlarının mesleki anlamda standartlarının daha da ileriye götürülmesi için hizmet içi eğitim başta olmak üzere yapılacak çalışmalarda bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Dinçyürek, dairede çalışma ortamlarının daha iyi olabilmesi ve daha da verimli olunabilmesi adına ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyacaklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, kabuldeki konuşmasında ziyaret vesilesiyle çalışma sistemleri ve yaşadıkları çeşitli sıkıntıları Bakan Dinçyürek'e anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, Bakan’a görevinde başarı diledi.

Kıbrıs Türk Meteoroloji Derneği Başkanı Enver Doygunel ise kabuldeki konuşmasında meteoroloji çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiklerini ifade ederek, çok önemli bir görevi icra ettiklerini söyledi.