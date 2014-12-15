Dinçyürek, Köprülü Göleti İle Vadili Barajı’nda İncelemelerde Bulundu

DİNÇYÜREK: “DERE YATAKLARININ VE OVALARDAN TAŞAN SULARIN ÖNÜNE BENT ÇEKİLDİ, SUYUN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TRANSFERİ İÇİN 4 GÜNDÜR BÜYÜK GAYRET GÖSTERİLİYOR”

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, Köprülü Göleti ile Vadili Barajı’nda incelemelerde bulunarak, yağışlardan sonraki su miktarının kendilerini sevindirdiğini, amaçlarının biriken suyu doğru ve etkin şekilde kullanmak olduğunu söyledi.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Dinçyürek’e Köprülü Göleti ile Vadili Barajı incelemelerinde Su İşleri Dairesi Müdürü Turgay Salim Hoşsöz ile daire yetkilileri eşlik etti.

Köprülü Göleti’ndeki çalışmalara işaret eden Dinçyürek, dere yataklarının ve ovalardan taşan suların önüne iş makineleriyle bent çekildiğini, suyun çevreye zarar vermeden transferi için 4 gündür büyük gayret gösterildiğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, çalışmalara katkı koyan personele teşekkür etti.

“SON 38 YILIN…”

Bu çalışmalarla 38 yıldan sonra gölette ilk kez bu kadar su biriktiğini kaydeden Bakan Dinçyürek, geçmiş yıllarda da gölette su biriktiğini ancak özellikle Dörtyol civarındaki kaçakları kontrol etme şansı olamadığı için yeterli birikimin sağlanamadığını söyledi.

Su kaçakları kontrol edilemediği için hem tarım arazilerinin hem de hayvan üreticilerinin zarar gördüğünü anımsatan Dinçyürek, “Amacımıza ulaştık, su gerekli seviyededir. Bunun yanı sıra Dörtyol’da bulunan 70 civarındaki ağılın sulardan etkilenmesinin önüne geçtik” dedi.

“SU ALTINDA KALAN EKİNLER VAR”

Vadili Barajı’ndaki su tutuşunun da yüksek olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, burada yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi verdi, “Bölgede İngiliz döneminden kalan su kanalı var. Kanalın açılması için süratle çalışma gerçekleştireceğiz. Böylece hem yeraltı kaynaklarının beslenmesini sağlayacak, hem de su altında kalan ekili arazileri kurtarmaya çalışacağız” dedi.

“ERKEN HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ”

Bakan Hakan Dinçyürek, bu yeterli olmazsa barajın kapaklarını kontrollü şekilde açma konusunu da masaya yatıracaklarını, bununla ilgili değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.

Dinçyürek, erken hareket etmek zorunda olduklarını da vurgulayarak, su altında kalan ekinlerin bu duruma ancak belli bir süre dayanabileceğini söyledi.