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Dinçyürek, Elektrik Fiyatlarında Yapılması Düşünülen İndirimin Bir Ay Ertelenmesini..

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, elektrik fiyatlarında yapılması düşünülen indirimin bir ay süre ile ertelenmesini ve bu yolla oluşacak kaynağın Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılması için kullanılmasını istedi . Bu konuda girişim başlattığını açıklayan Dinçyürek, kamuoyundan da destek beklediklerini kaydetti.

Dinçyürek, Elektrik Fiyatlarında Yapılması Düşünülen İndirimin Bir Ay Ertelenmesini..

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, elektrik fiyatlarında yapılması düşünülen indirimin bir ay süre ile ertelenmesini ve bu yolla oluşacak kaynağın Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılması için kullanılmasını istedi . Bu konuda girişim başlattığını açıklayan Dinçyürek, kamuoyundan da destek beklediklerini kaydetti.

15 Aralık 2014 Pazartesi 16:03
Dinçyürek, Elektrik Fiyatlarında Yapılması Düşünülen İndirimin Bir Ay Ertelenmesini..
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Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, elektrik fiyatlarında yapılması düşünülen indirimin bir ay süre ile ertelenmesini ve bu yolla oluşacak kaynağın Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılması için kullanılmasını istedi . Bu konuda girişim başlattığını açıklayan Dinçyürek, kamuoyundan da destek beklediklerini kaydetti.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, bugün bir televizyon programına telefonla katılarak konuyla ilgili düşüncelerini anlattı.
 
Dinçyürek, bugün dünyada akaryakıt fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimler yapıldığını, aynı indirimden ülkedeki vatandaşın  da yararlanması için girişim yapıldığını belirtti.
 
Dinçyürek, şunları kaydetti:

"Yapılması düşünülen indirimi bir ay ötelemeyi teklif edeceğim. Bu bir aylık ertelemede doğacak olan maddi kaynağı, Teknecik'e filtre takmak için kullanalım. Elde edilecek bu kaynak, filtre alınmasını karşılayacak boyuttadır. Bununla ilgili girişimleri başlatacağım. Sayılı aylar içerisinde Teknecik'in de tıpkı AKSA gibi  bir filtresi olacak. Böylece yıllardır konuşulan ama hiç bir adım atılamayan Teknecik konusunda da halkımızın sağlığını ve çevremizi tehdit eden bu sorun da ortadan kalkmış olur."

Dinçyürek, elektrik santrallerinde kullanılan yakıtlarda yüzde 1 kükürt oranlı yakıt kullanımı konusundaki kararın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini de anımsatarak, bunun yanı sıra 2 santralin de filtre takması durumunda KKTC'de yaşayan insanların yıllardır yaşadığı bu çevre sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.

Bu düşüncesinin ortaya koyarken finansmanı da hesapladıklarını, daha önce Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile yaptıkları toplantıda filtre konusunda mutabakata vardıklarını anlatan Dinçyürek, bu konuda kamuoyunun desteğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.
 
Bu düşüncesinin hayat bulması durumunda elektrik faturası ödeyen vatandaştan bir aylık olmak üzere, anlayış beklediklerini kaydeden Dinçyürek, "Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu düşüşü, bu düşüncenin hayata geçmesi için tarihi bir fırsat olarak görüyorum. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor" ifadesine yer verdi.

Dinçyürek , bir kaç gün içerisinde hükümet nezdinde yapacağı temaslarla bu konuyu sonuçlandırıp hükümet kararı almak için girişim yapacağını ekledi.

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Elektrik Fiyatlarında Yapılması Düşünülen Indirimin Bir Ay Süre Ile Ertelenmesini Ve Bu Yolla Oluşacak Kaynağın Teknecik Elektrik Santrali’ne Filtre Takılması Için Kullanılmasını Istedi . Bu Konuda GiÇevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek
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