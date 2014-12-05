Dinçyürek Açıkladı: “Aksa’nın Filtre Sistemi Ne Zaman Devreye Giriyor”

“TEKNECİK İÇİN DE KIB-TEK’LE MUTABAKATA VARILDI”

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, Kalecik’teki AKSA Elektrik Santrali’nin filtre sisteminin 15 Aralık'ta devreye gireceğini, Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre sistemi takılması için de kurum yöneticileriyle mutabakata varıldığını açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek bugün Kalecik'teki AKSA firmasını ziyaret etti ayrıca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’yla da toplantıda bir araya geldi.

AKSA'yı ziyaretinde AKSA KKTC Genel Müdürü Murat Çaptuğ ve teknik personel, santrala filtre takılması çalışmaları hakkında Bakan Dinçüyrek’i bilgilendirdi.

“HAVANIN KORUNMASI İÇİN HASSASIZ”

Dinçyürek ziyarette yaptığı konuşmada Bakanlığın hava kirliliği ve çevredeki yaşamın korunması adına oldukça hassas olduğunu vurgulayarak sadece AKSA'dan değil ülkedeki bacalardan çıkan tüm atıkların dünyada kabul edilebilir seviyelerde olması için uğraş verdiklerini söyledi.

AKSA'nın filtre sistemini 15 Aralık'ta devreye koyacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dinçyürek, Çevre Koruma Dairesi yetkililerinin bu tarihten sonra sistemi izleyip takip edeceklerini ifade etti.

Dinçyürek "Umarım kağıt üzerinde ortaya konan arıtmayla ilgili sistem, fiili olarak da tam randımanlı olarak devreye girer ve ülkenin uzun zamandır en büyük çevre sorunlarından biri olan bu sorun da ortadan kalkmış olur" dedi.

ÇAPTUĞ

AKSA KKTC Genel Müdürü Murat Çaptuğ da, yurt dışından gelecek teknik personel nezaretinde 15 Aralık'ta filtreyi aktif hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kükürt oksit arıtımı ile ilgili sistem yatırımını daha önceden yaptıklarını belirten Çaptuğ, azot oksit giderme sisteminin de devreye girmesiyle yılsonundan itibaren "Büyük Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Hava Emisyonu Tüzüğü”ne tam olarak uygun bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade etti.

KIBTEK'E ZİYARET... “TAM MUTABAKATA VARDIK”

Bakan Hakan Dinçyürek, Kıb-Tek merkez binasında Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerle yaptığı toplantının ardından, toplantıda elektrik santrallerinde yüzde 1'lik kükürt içerikli yakıt kullanılması konusunda teknik detayları konuşup tam bir mutabakata vardıklarını söyledi.

Halkın ve doğada yaşayan her canlının yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesinin kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Dinçyürek, bu yönde attıkları adım doğrultusunda yüzde 1'lik kükürt oranı kararını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Söz konusu uygulamanın hayata geçmesine artık sayılı günler kaldığını vurgulayan Dinçyürek; "Sadece teknik detaylar kalmıştır. Çünkü her kurumun kendi içerisinde önceden yapmış olduğu öngörüleri ve akitleri var. Bunların tamamı da dikkate alınarak bütün pürüzler ortadan kaldırıldı” dedi.

Bakan Dinçyürek toplantıda ayrıca Teknecik Elektrik Santrali’nin de filtre sistemine geçmesi konusunda mutabakata vardıklarını, bununla ilgili karşılıklı çalışmaların yapılacağını ve bir yol haritası ortaya çıkacağını ifade ederek, bu konuda Bakanlık olarak ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Amacın "daha yaşanabilir bir çevre" oluşturmak olduğunu vurgulayan Dinçyürek, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve çalışanlarının da bakış açısının bu yönde olduğunu ifade etti.

AKİM: “AYNI HASSASİYETİ TAŞIYORUZ”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim de, Bakan Dinçyürek'in duyduğu hassasiyeti aynı şekilde taşıdıklarını ifade ederek, aynı amaç doğrultusunda hedefe, doğru hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Akim, "KIBTEK, halkı adına yapması gereken ne varsa sırasıyla yapmaya hazırdır" diyerek yüzde 1'lik kükürt konusunda alınan kararı desteklediklerini ve 2015'e girmeden önce de bunun bağlantılarını yerine getirecek adımları da atabileceklerini söyledi.