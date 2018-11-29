Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması

ATALAY: “SÖZ KONUSU UYGULAMA BİRÇOK İSLAM ÜLKESİNDE MEVLİT KANDİLİNDE YAYGIN RUTİN BİR UYGULAMA”



Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Girne\'ye bağlı Ozanköy’de dün düzenlenen Mevlit Programı nedeniyle cami girişinin renkli ışıklarla süslenmesine ilişkin açıklama yaptı.



Cami çevresinin ışıklarla süslenmesinin dün sosyal medyada, bugün ise bazı gazetelerin haber sitelerinde suçlayıcı bir üslupla okuyucuya aktarıldığını söyleyen Talip Atalay, Ozanköy Camii cemaatinin 28 Kasım Çarşamba günü Mevlit Programı düzenlemek için izin talep ettiklerini ve dün gerçekleşen Mevlit Programı’nın da bu izin çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.



Atalay, yazılı açıklamasında, çoğunluğu Pakistan kökenlilerden oluşan Ozanköy Camii cemaatinin Mevlit Programı nedeniyle dün bir araya geldiklerini ve kendi ülkelerinde her Mevlit Kandili döneminde yaptıkları gibi Akşam Namazı ile Yatsı Namazı arasında cami çevresini ışıklarla süslediklerini kaydetti.



Bu konuda ayrıca bir hassasiyet olabileceğini düşünmedikleri için herhangi bir bilgi vermeye gerek duymadıklarına işaret eden Atalay, Hint coğrafyasındaki geleneklere göre yapılan ışıklandırma konusunda Yatsı Namazı için gelen ve durumu gören din görevlisince gerekli izahat yapıldığını ve cemaatin rızası alınarak ışıklandırma uygulamasının sonlandırıldığına dikkat çekti.



“Daha sonra Ozanköy camimizdeki Mevlit Programı, görevlimizin de katılımıyla huşu içerisinde idrak edilmiştir” diyen Atalay, polisin de camiye gelerek, sosyal medyaya ve haber sitelerine yansıyan konuya ilişkin görevliden bilgi aldığını belirtti.



Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konunun bağlamından koparılarak tartışıldığını, söz konusu ışıklandırmanın birçok İslam ülkesinde özellikle de Pakistan’da Mevlit Kandili’nde yaygın olarak yapılan rutin uygulamalardan olduğunun altını çizdi.



Başkan Atalay açıklamasında, örnek olması açısından 2017 Mevlit kandilinde yapılmış bir haberin (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mevlit-kandili-bir-cok-ulkede-idrak-edildi/985588#) adresini de verdi.



(RU/FEZ)