banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.076
DOLAR
5.1548
STERLİN
6.5899
EURO
5.8653
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
banner282

Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması

ATALAY: “SÖZ KONUSU UYGULAMA BİRÇOK İSLAM ÜLKESİNDE MEVLİT KANDİLİNDE YAYGIN RUTİN BİR UYGULAMA”

Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması

ATALAY: “SÖZ KONUSU UYGULAMA BİRÇOK İSLAM ÜLKESİNDE MEVLİT KANDİLİNDE YAYGIN RUTİN BİR UYGULAMA”

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması

ATALAY: “SÖZ KONUSU UYGULAMA BİRÇOK İSLAM ÜLKESİNDE MEVLİT KANDİLİNDE YAYGIN RUTİN BİR UYGULAMA”

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Girne\'ye bağlı Ozanköy’de dün düzenlenen Mevlit Programı nedeniyle cami girişinin renkli ışıklarla süslenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cami çevresinin ışıklarla süslenmesinin dün sosyal medyada, bugün ise bazı gazetelerin haber sitelerinde suçlayıcı bir üslupla okuyucuya aktarıldığını söyleyen Talip Atalay, Ozanköy Camii cemaatinin 28 Kasım Çarşamba günü Mevlit Programı düzenlemek için izin talep ettiklerini ve dün gerçekleşen Mevlit Programı’nın da bu izin çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. 

Atalay, yazılı açıklamasında, çoğunluğu Pakistan kökenlilerden oluşan Ozanköy Camii cemaatinin Mevlit Programı nedeniyle dün bir araya geldiklerini ve kendi ülkelerinde her Mevlit Kandili döneminde yaptıkları gibi Akşam Namazı ile Yatsı Namazı arasında cami çevresini ışıklarla süslediklerini kaydetti. 

Bu konuda ayrıca bir hassasiyet olabileceğini düşünmedikleri için herhangi bir bilgi vermeye gerek duymadıklarına işaret eden Atalay, Hint coğrafyasındaki geleneklere göre yapılan ışıklandırma konusunda Yatsı Namazı için gelen ve durumu gören din görevlisince gerekli izahat yapıldığını ve cemaatin rızası alınarak ışıklandırma uygulamasının sonlandırıldığına dikkat çekti. 

“Daha sonra Ozanköy camimizdeki Mevlit Programı, görevlimizin de katılımıyla huşu içerisinde idrak edilmiştir” diyen Atalay, polisin de camiye gelerek, sosyal medyaya ve haber sitelerine yansıyan konuya ilişkin görevliden bilgi aldığını belirtti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konunun bağlamından koparılarak tartışıldığını, söz konusu ışıklandırmanın birçok İslam ülkesinde özellikle de Pakistan’da Mevlit Kandili’nde yaygın olarak yapılan rutin uygulamalardan olduğunun altını çizdi.

Başkan Atalay açıklamasında, örnek olması açısından 2017 Mevlit kandilinde yapılmış bir haberin (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mevlit-kandili-bir-cok-ulkede-idrak-edildi/985588#) adresini de verdi. 

(RU/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
BKP’den emirnameye destek
BKP’den emirnameye destek
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim