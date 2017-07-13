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13 Temmuz 2017 Perşembe 15:09

Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak

Din İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz’un yıldönünü dolayısıyla yarın KKTC genelinde tüm camilerde, “15 Temmuz ihanet girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için” Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okutacak dualar edilecek

Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, '15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak
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Lefkoşa, 13 Temmuz 17 : Din İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz’un yıldönünü dolayısıyla yarın KKTC genelinde tüm camilerde, “15 Temmuz ihanet girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için” Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okutacak dualar edilecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Fetullahçı Terör Örgütü’nün  (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği, kardeş Türkiye halkını bombaladığı, Türkiye vatandaşlarının üzerine ateş açtığı ve yüzlerce insanı katlettiği ihanet girişiminin yıldönümü olduğunu” anımsattı.
Atalay açıklamasına şöyle devam etti;

“Malum olduğu üzere, darbe girişimi başladığı andan itibaren Türk halkının, vatanına, milletine, iradesine sahip çıkmak için sokaklara çıkmasıyla eş zamanlı olarak bizlerde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde toplanmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ihanet çetesine karşı cesur ve onurlu duruşuna destek olmuş, KKTC genelinde tüm camilerimizde gece yarısından başlamak üzere salalar okuttuk, Türkiye halkına yönelen tehdide karşı dayanışma içinde olduk.
Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın.”

(AK/HÖ)

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