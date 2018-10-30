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Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili Münasebetiyle 20 Kasım Salı Günü, Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Düzenleyecek

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili münasebetiyle 20 Kasım Salı günü,  Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleyecek.

Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili Münasebetiyle 20 Kasım Salı Günü, Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Düzenleyecek

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili münasebetiyle 20 Kasım Salı günü,  Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleyecek.

30 Ekim 2018 Salı 11:29
Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili Münasebetiyle 20 Kasım Salı Günü, Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Düzenleyecek

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili münasebetiyle 20 Kasım Salı günü,  Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleyecek.

Din İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler biriminden verilen bilgiye göre, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından oluşacak bir kafile ile gerçekleştirilecek ziyaret programına katılabilmek için 8 Kasım Perşembe gününe kadar kayıt yaptırmak gerekiyor. 

Ziyarete kayıt yaptıracaklarda 18 yaş şartı aranacağı, ancak; velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençlerin de ziyarete katılabilecekleri belirtilen açıklamada, ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerektiği kaydedildi. 

Din İşleri Başkanlığı açıklamasında, 20 Kasım Salı günü Hala Sultan Tekkesi’nin sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaret programına katılan ziyaretçilere açık olacağı, diğer ziyaretçilerin söz konusu tarihte Tekke’yi ziyaretlerinin mümkün olmayacağı belirtildi. 

Açıklamada, ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtılacağı, ancak isteyen ziyaretçilerin, yanlarında su ve yiyecek getirebileceği de hatırlatıldı. 

Hala Sultan Tekkesi’ne gitmek isteyenlerin 50 TL ödeyerek kayıtlarını yaptırabilecekleri kayıt merkezleri ve telefon numaraları şöyle:

Din İşleri Başkanlığı (Merkez) 225 30 62, 225 30 63 (Dâhili 118), Lefkoşa Temsilciliği 227 15 75- 5488424002, İskele Temsilciliği 371 37 94 – 5488637360, Gazimağusa Temsilciliği 366 62 64 - 5488405488, Girne Temsilciliği 815 32 88-5488822868, Lefke Temsilciliği 548 842 40 06, Güzelyurt Temsilciliği 5488424005. 

(TUĞ/YIL)


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