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Din İşleri Başkanlığı, Hala Sultan Tekkesi\'ne Dün Ziyaret Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili vesilesiyle dün Hala Sultan Tekkesi’ne yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Din İşleri Başkanlığı, Hala Sultan Tekkesi\'ne Dün Ziyaret Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili vesilesiyle dün Hala Sultan Tekkesi’ne yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Din İşleri Başkanlığı, Hala Sultan Tekkesi\'ne Dün Ziyaret Gerçekleştirdi
Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili vesilesiyle dün Hala Sultan Tekkesi’ne yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimagusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’de oluşturulan toplanma noktalarından, Din İşleri Başkanlığı’nca kendilerine tahsis edilen 15 otobüsle hareket eden 670 kişilik kafile, Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere bir otobüste boş olarak kafileye eşlik etti. Ziyaretçileri taşıyan konvoy; Metehan Sınır Kapısı’ndan, Hala Sultan Tekkesi’ne kadar olan güzergâh boyunca, Rum polisinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde, gruplar halinde Hala Sultan Tekkesi’ne ulaştı.
Diğer tüm ziyaretlerde olduğu gibi bu ziyarette de, Hala Sultan Tekkesi’ni ilk kez ziyaret etme fırsatını yakalayan ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekti, türbeyi ve haziresini gezdi, abdest aldı, namaz kıldı, okunan Mevlid-i Şerifi, Kuran-ı Kerim’i dinledi ve dualar etti.
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, öğle namazından önce camii içerisinde cemaate yaptığı kısa konuşmada, güzide bir değeri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve Hala Sultan Tekkesi’nin tarihiyle ilgili bilgiler aktardı.
Herkesi her zaman iyilikte ve güzellikte buluşmaya davet eden Atalay, konuşmasını, ziyaretin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür ederek tamamladı.
Din İşleri Başkanlığı bugüne kadar Hala Sultan Tekkesine 15 ziyaret programı gerçekleştirdi. Sözkonusu ziyaret programlarıyla binlerce kişi Hala Sultan Tekkesi’ni görme, Hala Sultan’ın kabrini ziyaret etme fırsatı buldu. 
(AK/SEL) FOTOĞRAFLI


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