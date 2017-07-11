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11 Temmuz 2017 Salı 07:41

Din İşleri Başkanı Atalay Serbest Bırakıldı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınıp kente getirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&nbsp;Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Din İşleri Başkanı Atalay Serbest Bırakıldı
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ÖGDÜ: “TALİP ATALAY, İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI”

Mersin/Lefkoşa, 11 Temmuz 17 (.): Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınıp kente getirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Atalay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'da olduğu belirlenen Atalay, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilen Atalay, adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkartılan Atalay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİN İŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Bu arada, Din İşleri Başkanı Vekili Fahrettin Ögdü de bir açıklama yaparak, dün sabah saatlerinde ifadesine başvurulmak üzere Mersin savcılığına çağrılan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Ögdü açıklamasında, “İçerikle ilgili geniş bilgi ve yaşananlarla ilgili tüm ayrıntılar önümüzdeki günlerde basın- yayın organlarımız araçlığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şahsım ve meslektaşlarım adına başkanımız Sayın Talip Atalay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletirim” dedi.

(ŞEB/SEL)

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