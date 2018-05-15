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Din İşleri Başkanı Atalay: “mültecilere Özen Gösterilmesi İnsani Bir Gereklilik Olduğu Gibi Aynı Zamanda Dini Bir Vecibedir”

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Din İşleri Başkanı Talip Atalay, dünyada, özellikle de yakın coğrafyada çok acı olaylar yaşanmaya devam ettiğini belirterek, bunun sonucunda pek çok insanın hayatta kalabilmek, yaşayabilmek amacıyla güvenli bir yer bulabilmek için her türlü maddi manevi birikimini geride bırakarak, ölümü göze alarak, ülkelerini terk ettiğini ve mülteci durumuna düştüğünü ifade etti.

Din İşleri Başkanı Atalay: “mültecilere Özen Gösterilmesi İnsani Bir Gereklilik Olduğu Gibi Aynı Zamanda Dini Bir Vecibedir”

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Din İşleri Başkanı Talip Atalay, dünyada, özellikle de yakın coğrafyada çok acı olaylar yaşanmaya devam ettiğini belirterek, bunun sonucunda pek çok insanın hayatta kalabilmek, yaşayabilmek amacıyla güvenli bir yer bulabilmek için her türlü maddi manevi birikimini geride bırakarak, ölümü göze alarak, ülkelerini terk ettiğini ve mülteci durumuna düştüğünü ifade etti.

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
Din İşleri Başkanı Atalay: “mültecilere Özen Gösterilmesi İnsani Bir Gereklilik Olduğu Gibi Aynı Zamanda Dini Bir Vecibedir”

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Din İşleri Başkanı Talip Atalay, dünyada, özellikle de yakın coğrafyada çok acı olaylar yaşanmaya devam ettiğini belirterek, bunun sonucunda pek çok insanın hayatta kalabilmek, yaşayabilmek amacıyla güvenli bir yer bulabilmek için her türlü maddi manevi birikimini geride bırakarak, ölümü göze alarak, ülkelerini terk ettiğini ve mülteci durumuna düştüğünü ifade etti.

Dün KKTC sahillerine vuran mültecilere dikkati çeken Atalay, geldiği coğrafya, etnik ve dini kökenine bakılmaksızın açlıkla, ölümle karşı karşıya olan kişilerin sahiplenilmesi, mülteci pozisyonundaki bu kişilere özen gösterilmesinin insani bir gereklilik olduğu gibi, aynı zamanda dini bir vecibe olduğunu kaydetti.

Atalay yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Müslümanlar olarak unutmamalıyız ki, cesetleri dağlarda, çöllerde, denizlerde kaybolan, sahillere vuran ve neredeyse ölümleri kanıksanan, başta kendi coğrafyamız olmak üzere, savaş, zulüm ve yokluk mağdurlarının her birisinin sorumluluğu, durum değişmediği sürece, tek tek hepimizindir.

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Ramazan ayının arifesinde bütün kardeşlerime, mülteciler ve zor durumda olan diğer insanlar konusunda daha duyarlı olmamız, özellikle Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde onlara sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatır, cesetleri sahillerimize vuran kimsesiz mazlumlara da Allah’tan rahmet dilerim.”

(RU/ÖK)


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