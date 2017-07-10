Din İşleri Başkanı Atalay'a Fetö Gözaltısı…

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA KKTC DİN İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ATALAY, DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI
Mersin, 10 Temmuz 17 (.): Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
AA haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Atalay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır'da olduğu belirlenen Atalay, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Atalay'ın Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderildiği öğrenildi.
(AA/RU/HÖ)