Din Görevlileri Sendikası, İsail’i Lanetledi





Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Din Görevlileri Sendikası, Gazze sınırında 60\'dan fazla sivili katleden, 3 bine yakın masumu yaralayan İsrail\'i şiddetle lanetlediğini belirtti.Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır yaptığı yazılı açıklamada, “ABD\'nin bizleri şaşırtmayan, bu taraflı ve Filistinli mazlumları yok sayan tahrik edici tutumu özelde Ortadoğu\'yu, genelde bütün dünyayı daha istikrarsız bir yer haline getirmekten başka bir işe yaramayacaktır” dedi.ABD, İsrail ve Arap Birliği’ne eleştirilerde bulunan Çakır, bütün bu bulanıklıklar içerisinde ortaya berrak bir şekilde çıkan tek ülkenin Anavatan Türkiye, gür sedasıyla ses veren tek halkın da Türk halkı olduğunu söyledi.Diğer Müslüman ülkelerden ve dünyada yaşayan Müslümanlardan ses çıkmamasını da eleştiren Çakır, şöyle devam etti:“Bu duygu ve düşüncelerle, Gazze’de şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Ramazan iklimine adım attığımız bu günlerde, Filistinli kardeşlerimizi bir parçamız gibi hissetmeye devam edebilmeyi Yüce Rabbimden bizlere her daim nasip etmesini diler, Mübarek Ramazan ayında zalimleri Kadir-i Mutlak olan Yüce Allah\'a havale ederim.”(TUĞ/HA)