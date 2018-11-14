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Din Gör-sen Ve Emekli Subaylar Derneği 15 Kasım Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Kıbrıs Türk halkının asırlarca başı dik ve özgür yaşamak, canına, malına, kimliğine, inancına, kutsallarına yönelen tehditleri bertaraf etmek için tarihte eşine az rastlanır, destansı bir varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini kaydetti.Çakır yayınladığı 15 Kasım mesajında, KKTC’nin, bu destansı varoluş mücadelesi neticesinde 15 Kasım 1983 tarihinde kurularak tüm dünyaya ilan edildiğini ifade...

Din Gör-sen Ve Emekli Subaylar Derneği 15 Kasım Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Kıbrıs Türk halkının asırlarca başı dik ve özgür yaşamak, canına, malına, kimliğine, inancına, kutsallarına yönelen tehditleri bertaraf etmek için tarihte eşine az rastlanır, destansı bir varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini kaydetti.Çakır yayınladığı 15 Kasım mesajında, KKTC’nin, bu destansı varoluş mücadelesi neticesinde 15 Kasım 1983 tarihinde kurularak tüm dünyaya ilan edildiğini ifade...

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Din Gör-sen Ve Emekli Subaylar Derneği 15 Kasım Mesajı Yayımladı


Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Kıbrıs Türk halkının asırlarca başı dik ve özgür yaşamak, canına, malına, kimliğine, inancına, kutsallarına yönelen tehditleri bertaraf etmek için tarihte eşine az rastlanır, destansı bir varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini kaydetti.

Çakır yayınladığı 15 Kasım mesajında, KKTC’nin, bu destansı varoluş mücadelesi neticesinde 15 Kasım 1983 tarihinde kurularak tüm dünyaya ilan edildiğini ifade etti.

Çakır mesajında, “Kıbrıs Türkünün asla tahakküm altına girmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği, bu onurlu günün 35’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi ve ahirete intikal eden büyüklerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum.” ifadelerine yer verdi

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

KKTC Emekli Subaylar Derneği, KKTC ile gelecek kuşaklara çok daha güzel yarınlar hedeflendiğini, yürütülen barışçı müzakerelerde de Kıbrıs Türk’ünün hedefinin, eşit statüde iki tarafın oluşturacağı ekonomisi güçlü bir devlet olduğunu bildirdi.

Dernekten yayınlanan 15 Kasım mesajında, bugüne kadar gösterilen çaba ve gayretlerin devletin esas gücünü oluşturan ekonomiyi gerektiği yere ulaştıramadığı, barışı getirecek müzakerelerde de sonuç alınamadığı belirtildi.

Barış müzakerelerinin yarım yüzyıldır devam ettiği belirtilen mesajda, müzakerelerin nihayete ulaşmasında en büyük görevin Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren toplumlara düştüğünü kaydedildi.

Mesajda şunlara yer verildi:

“Aplıç ve Derinya kapılarının açılması bu yönde atılan olumlu adımlardır. Ayrıca benzeri birçok adımlar atılmasının Ada barışı için ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Demokrasisi ve ekonomisinin çok iyi olduğu, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, adalet ve eşitliği yerleştiren, sorunlarının üzerine kararlılıkla giden, çağdaş ve laik eğitim sistemi ile güçlü bir devlet, dün olduğu gibi bugün de en büyük hedefimiz olmuştur.

Bu vesile ile, Cumhuriyetimizin 35’nci kuruluş yıldönümünü kutlar, halkımıza barış, huzur ve güven içerisinde daha güzel günler ve yarınlar dileriz.”


(RU/ŞEB)


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