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Din-gör-sen: "peygamber Efendi’nin Verdiği Mesajları, Bugün Bazı Bölgelerde Yaşanan Kaostan Çıkışın Reçetesi Olarak Görüyoruz

MEVLİD KANDİLİ

Din-gör-sen: "peygamber Efendi’nin Verdiği Mesajları, Bugün Bazı Bölgelerde Yaşanan Kaostan Çıkışın Reçetesi Olarak Görüyoruz

MEVLİD KANDİLİ

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:36
Din-gör-sen:

MEVLİD KANDİLİ
Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen)  Başkanı Süleyman Çakır, Peygamber Efendi’nin verdiği mesajları, bugün bazı bölgelerde yaşanan kaostan çıkışın reçetesi olarak gördüklerini söyledi.

Süleyman Çakır, Peygamber Hazretti Muhammed’in doğum gününü ifade eden Mevlit Kandili vesilesiyle mesaj yayınladı.

Çakır yayımladığı mesajda, Hz. Muhammed’den önce insanlığın “çöküş” yaşadığını, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü, insanların köle olarak pazarlarda alınıp-satıldığını, insani değerlerin yitirildiğini, yiyeceklere tapıldığını, faiz ve tefeciliğin toplumları felç ettiğini; İslam’ın tebliğ edilme başlanmasıyla kadının toplumda sayılan ve sevilenbir statü kazandığını, kız çocuklarının önemli değer haline geldiğini anlattı.

Çakır, “O günün toplumuna mesaj olsun diye Peygamberimiz kızını Mekke sokaklarında omuzuna alarak gezdirmiştir. Bu hem o günün toplumuna hem de bütün insanlığa eşsiz bir mesaj olarak ulaşmıştır. Günümüzde bu mesajların ne denli kıymetli olduklarını daha iyi anlıyor, bugün insanlığın içerisine sürüklendiği kaostan çıkış reçetesi olarak görüyoruz” dedi.

Peygamber Efendinin, Allah\'tan başkasına ibadet etmeyi, önünde eğilmeyi reddettiğini; köleliği, tefeciliği ve faizi en kötü hareketler olarak dışladığını kaydeden Çakır, “ Peygamberimizin doğumuyla insanlık yeniden dirilmiş, yeniden insan olduğunun farkına varma imkânı bulmuştur” dedi.  

(ID/ŞEB)

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