Din Gör-sen’den Türkiye’ye Taziye Mesajı…

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, İstanbul’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopter nedeniyle dört askerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü bildirdi.



Çakır yayınladığı mesajda, “İstanbul-Samandıra’da nüfusu yoğun olan bir mahallede cereyan eden kazada bir askerin yaralı olarak da olsa kurtulması ve mahallede yaşayanlar arasında can kaybının olmaması nedeniyle de teselli bulduk.”dedi.



Şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet dileyen Çakır, şehitlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk Milletine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yine bugün, Divriği ilçesinden Sivas yönüne giden yolcu treninin, Sivas’ın Ulaş ilçesi yakınlarında Bostankaya mevkiinde raylarda bekleyen yük treniyle çarpıştığını öğrendiklerini belirten Çakır, bu kazada can kaybının olmamasının yüreklere su serptiğini ifade etti.



Çakır mesajında, “Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim, kazadan beladan korusun, yaralı kurtulan askerimize de acil şifalar versin.” ifadelerine yer verdi.



(RU/ŞEB)





