Din Gör-sen’den Berat Kandili Mesajı…

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN), bu gece idrak edilecek Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

DİN GÖR-SEN Başkanı Süleyman Çakır mesajında, bu gecenin feyzinin ve bereketinin bolluğuna dikkat çekti.

Çakır, manevi motivasyon sağlayan kandillerin, sorumlulukları hatırlatarak, yanlış ve kusurlardan kurtulma imkanı sunduğunu belirtti.

Çakır, mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak, saygı ve hoşgörü ortamının zemin bulmasına, kardeşlik atmosferinin oluşmasına, insani değerlerin yaygınlaşmasına, içselleştirilmesine gayret göstermek gerektiğinin altını çizdi.

Çakır, Berat Kandili’nin, İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzuruna vesile olması dileğinde bulundu.

(YIL/HA)