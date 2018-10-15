Din-gör-sen 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı



Lefkoşa, 15 Ekim 18 : Din Görevlileri Sendikası, 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu belirledi.



Dörtyol Kültür Evi’nde gerçekleştirilen genel kurula, Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Din İşleri Başkan Yardımcıları Fahrettin Öğdü, Mustafa Küçük, Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğru, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulundan bazı üyeler, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı ve Memur-Sen Başkan Yardımcısı Akın Manga katıldı.



Divan Başkanlığını Yakup Latifoğlu’nun yaptığı genel kurulda; Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Hür İş Başkanı Ahmet Çaluda ve Memur-Sen Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar konuşma yaptı.



ÇAKIR



Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır yaptığı açılış konuşmasında, göreve başladığı 1984 yılından bu yana din görevlilerinin yaşadığı sorunları ve bunların çözümü için sendikanın ilk kurucularından Mehmet Dere, Mehmet Ateş, Şükrü Aydın, Mücahit Bal ve diğer arkadaşlarla verdikleri mücadeleyi anlattı.



ATALAY



Din İşleri Başkanı Talip Atalay da yaptığı konuşmada, çalışanların sorunlarını kendi sorunları gibi gördüklerini, çözümü yönünde Din Görevlileri Sendikası’nın verdiği çabaya destek olduklarını belirtti.



ÇALUDA



Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda ise uzun yıllar Din İşleri Başkanlığında çalışan ve emekli olan Muzaffer Çaluda’nın yeğeni olduğunu belirterek, din görevlilerinin bu kutsal görevi ne kadar zor şartlarda ne kadar zor günlerde yaptığını çok iyi bilen birisi olduğunu ifade etti.



BAYRAKTUTAR



Türkiye Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Kıbrıs Türklerinin Hala Sultan’ın, Hz. Ömer’in, diğer sahabilerin, mukaddes değerleri uğruna canını feda etmiş bir neslin temsilcileri olarak kutsal emanetlerin gönüllü nöbetçileri olduğunu belirtti.



Bayraktutar, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu nöbeti layıkıyla gelecek kuşaklara devredeceğinize olan inancım tamdır. Bu çerçevede dualarımızın ve desteğimizin sizlerle olduğunu bilmenizi isterim. Genel kurulunuz hayırlara vesile olsun” dedi.



SEÇİM



Konuşmaların ardından raporlar okundu ve genel kurulca onaylandı.



Din Görevlileri Sendikası üst kurul delegelerinin seçimi yetkisi oy birliğiyle yönetim kuruluna devredildi.



Disiplin ve Denetleme kurullarının belirlenmesin ardından üyeler, yeni yönetim kurulunu belirlemek için oy kullandı.



Alfabetik sıraya göre imza karşılığında yapılan oylama sonucunda Din Gör-Sen yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



Süleyman Çakır, Mustafa Erbay, Selami Şahin, Şükrü Aydın, Mehmet Ateş, A. Bekir Aburus, İbrahim Damar, Mücahit Bal, Cengiz İşkey, İ. Hakkı Çebi, Hüseyin Öğüt.



Din Görevlileri Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu’nda yönetime girenler yarın toplanarak görev dağılımı yapacak.

(RU/ÖK)





