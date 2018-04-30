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Din-gör-sen 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN),  1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı yayımladı ve emekçileri kutladı.

Din-gör-sen 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN),  1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı yayımladı ve emekçileri kutladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:25
Din-gör-sen 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı
Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN),  1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı yayımladı ve emekçileri kutladı.
Din-Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, mesajında şunları dile getirdi:
“Sevgili Peygamberimiz (SAV) buyuruyor ki: ‘Her kimin kardeşi hizmetinde çalışırsa, yediğinden yedirdin, onlara güçlerini aşan yükler yüklemesin ağır işler yüklerseniz bizzat yardım ediniz’. (Buhari) İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz. (İbn Mace)”
(AK/HA)

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