Din-gör-sen 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN), 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı yayımladı ve emekçileri kutladı.
Din-Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, mesajında şunları dile getirdi:
“Sevgili Peygamberimiz (SAV) buyuruyor ki: ‘Her kimin kardeşi hizmetinde çalışırsa, yediğinden yedirdin, onlara güçlerini aşan yükler yüklemesin ağır işler yüklerseniz bizzat yardım ediniz’. (Buhari) İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz. (İbn Mace)”
(AK/HA)
Din-Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, mesajında şunları dile getirdi:
“Sevgili Peygamberimiz (SAV) buyuruyor ki: ‘Her kimin kardeşi hizmetinde çalışırsa, yediğinden yedirdin, onlara güçlerini aşan yükler yüklemesin ağır işler yüklerseniz bizzat yardım ediniz’. (Buhari) İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz. (İbn Mace)”
(AK/HA)