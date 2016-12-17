Din İşleri Başkanlığı Şehitler İçin Dua Okuttu, Halep’e Yardım Kermesleri Düzenlendi

Din İşleri Başkanlığı, bugün ülke genelindeki tüm camilerde, İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlar ve Halep başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde yaşanan katliamlarda hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunduğunu ve dualar edildiğini bildirdi.

Din İşleri’nden yapılan açıklamaya göre, ayrıca, Lefkoşa’da Selimiye Camii, Hz. Ebubekir Camii, Yenişehir Camii, Kaymaklı Camii, Girne’de N. Ersin Paşa Camii, Gazimağusa’da O.F. Polat Paşa Camii, Güzelyurt’ta Fatih Camii ve Lefke’de Gemikonağı Camii’nde terör olaylarında ve Halep'te şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bunların yanı sıra Halep’e yardım kermesleri düzenlendi.