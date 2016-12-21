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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:51

Din İşleri Başkanlığı Mevlid Kandili Kapsamında Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Gerçekleştirdi

KKTC Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili kapsamında Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Din İşleri Başkanlığı Mevlid Kandili Kapsamında Hala Sultan Tekkesi'ne Ziyaret Gerçekleştirdi
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KKTC Din İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili kapsamında Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gerçekleşen ziyarete, Güney Kıbrıs’a geçiş izni verilmeyen Türkiye ve diğer ülke kökenlilerin oluşturduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

Din İşleri Başkanlığı tarafından tahsis edilen 20 otobüsle Hala Sultan Tekkesi’ni ilk kez ziyaret etme fırsatını yakalayan müminlerin heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi.

Ziyarette Hala Sultan Tekke ve Türbesini gezen ziyaretçiler, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın kıldırdığı öğlen namazının ardından mevlid-i şerif programına katıldı.

Kuran-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahilerin okunduğu programda Din İşleri Başkanı Talip Atalay konuşma yaptı.

Program sonunda, günün anlam ve önemine uygun toplu dua gerçekleştirildi.

ATALAY

Atalay, ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek,  Suriye ve Irak başta olmak üzere İslam Dünyası’nda ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan üzücü olaylara karşı duyarlı olunması ve barış tesisinin önemine vurgu yaptı.

Dünyada iyilik, güzellik ve barışın gerçekleşmesi için sözlü duanın yanında ve daha çok fiili olarak çaba göstermenin Müslümanlar için sadece insani zorunluluk değil, aynı zamanda dini bir yükümlülük olduğunu da hatırlattı.

Atalay, konvoyun ziyaretini güvenle tamamlamasını sağlayan KKTC Polis Genel Müdürlüğü,  BM yetkilileri ve Rum güvenlik güçlerine teşekkür etti

          

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Anahtar Kelimeler
Din IşleriMevlid Kandili
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