DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI İBADET SAATLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

NAMAZLAR, YAZ SAATİNE GÖRE AÇIKLANAN TAKVİMDE BELİRTİLEN SAATLERDE, CUMA NAMAZI İSE SAAT 13.00’TE KILINACAK

Din İşleri Başkanlığı, kış saati uygulamasının sona ermesi ve yaz saatine geçilmesi nedeniyle ibadet saatleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, saatlerin bir saat ileri alındığı anımsatılarak, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının yaz saatine göre açıklanan takvimde belirtilen saatlere göre kılınacağı belirtildi.

Daha önce saat 12.20’de kılınan cuma namazlarının ise saat 13.00’te eda edileceği kaydedildi.