Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan'a Ziyaret Düzenledi

Din İşleri Başkanlığı, Güney Kıbrıs'ta Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi'ne ibadet ziyareti düzenledi.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile vardığı mutabakat çerçevesinde düzenlenen ziyarete, yaklaşık bin kişi katıldı.

Hala Sultan Tekkesi’ne Muharrem ayı vesilesiyle yapılan ziyarette, dualar okundu, namazlar kılındı, vatandaşlar dini ibadetlerini yerine getirdi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Vadili'den kalkan toplam 22 otobüs, Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'ndan geçip Rum polisi eskortu eşliğinde Hala Sultan Tekkesi’ne geldi ve ibadetin ardından yine aynı şekilde KKTC’ye döndü.

Hala Sultan Tekkesi’nde kılınan öğle namazının ardından basına açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bugün Hala Sultan’a düzenlenen ziyaretin en önemli gerekçesinin Muharrem ayı olduğunu belirtti.

Atalay, Kıbrıs'ta iki halkın ortak işbirliği yaparak barış, huzur, işbirliği ve diyalog içerisinde yaşayabilmesi için çalıştıklarını, amaçlarının iki halkın birbirine saygı duyarak ve saygı göstererek işbirliği yapabileceğine dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs'a gerçekleştirilen ziyaretler için iki ülke dışişleri yetkilileri ile İsviçre Büyükelçiliği'ne teşekkür eden Atalay, İslam'ın anlamının barış olduğunu, islâmın bu yüzden barışla yer alması gerektiğini, bu yüzden umudun hep ayakta tutulması gerektiğini kaydetti.

Atalay, yaşadıkları sürece iki halk için yapılanları arkalarında bırakacaklarını ve bunun güzelliğini de diğer yaşamda yaşayacaklarına işaret ederek, "Ülkeye barış ve adalet bırakalım. İlk önce kendime ve kendi Müslüman kardeşlerime çağrım; barış, herkes için, dünya ve insanlık için, tüm varlıklar için barış" dedi.

İsviçre Büyükelçiliği bünyesinde yürütülen Kıbrıs Çözüm Sürecinde Dini İnisiyatifin Koordinatörü Salpy Eskidjian da, güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek, Kıbrıs için hep birlikte saygı ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.