banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.579
DOLAR
6.1588
STERLİN
7.9356
EURO
7.1993
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
YENİ BİR ZAMMI KİMSE KALDIRAMAZ!
Okullar Ne Zaman Açılıyor...?
Son Dakika
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
banner282

Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan ziyareti konusunda uyarı yayınladı

Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan ziyareti konusunda uyarı yayınladı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:44
Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan ziyareti konusunda uyarı yayınladı

SADECE DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI KONVOYU İLE GİDENLER ZİYARET EDEBİLECEK
 

Lefkoşa, 27 Ağustos 18 : Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca yarın Hala Sultan Tekkesi’ ne ziyaret gerçekleştirilecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi yarınki ziyarette de Hala Sultan Tekkesi’ne sadece Din İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidenler girebilecek.

Başkanlık konvoyu dışında Tekke’yi ziyarete gideceklerin, Tekkeye girmeleri mümkün olmayacak.

Açıklamada, bu nedenle, yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret planlayan vatandaşların mağdur olmamaları açısından ziyaret için başka bir tarih seçmeleri gerektiği kaydedildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti
Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR
DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor
Uluçay, komutanları kabul etti
Uluçay, komutanları kabul etti
Lıons Kulüpleri ile İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kumdan Kale” etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirildi
Lıons Kulüpleri ile İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kumdan Kale” etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirildi
Akıncı, KTBK ve 39. Tümen Komutanlarını kabul etti
Akıncı, KTBK ve 39. Tümen Komutanlarını kabul etti
22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
Güngördü, Tenis Kulübünü Kabul Etti
Güngördü, Tenis Kulübünü Kabul Etti
Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…
Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim