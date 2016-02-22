Din İşleri Başkanlığı Dün Kundaklanan Denya Camisinde İncelemelerde Bulunuldu

Din İşleri Başkanlığı Larnaka Temsilcisi Şakir Alemdar başkanlığındaki bir heyet, Güney Kıbrıs’ta bulunan ve dün sabah erken saatlerde kundaklanan Denya Camisine giderek incelemelerde bulundu.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konuyla ilgili açıklamasında, inceleme sonucunda, caminin çatısının büyük ölçüde yandığının tespit edildiğini ve heyetin Denya Camisinin bu sabah itibarıyla tamiratına başlanıldığını gözlemlediğini kaydetti.

Alemdar’ın köyün papazı, ileri gelenleri ve köylülerle de konuyla ilgili görüştüğünü ifade eden Atalay, görüşülen kişilerin olaydan duydukları üzüntüyü ilettiklerini ve çalışanlarla yapılan görüşmede, Denya Camisinin tamiratının iki hafta içerisinde bitirilebileceğinin öğrenildiğini belirtti