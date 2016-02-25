Din İşleri Başkanlığı Bir Din Kültürü Öğretmeniyle İlgili Açıklama Yaptı

“İMAM YA DA MÜEZZİN DEĞİLDİR. BAKANLIK GEREKLİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTI”

Din İşleri Başkanlığı, bazı yayın organlarında, nahoş sözler sarf ettiği iddia edilen bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kişinin imam ya da müezzin olmadığı Din İşleri Başkanlığı ile de yasal bir bağı ve ilişkisi bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, meselenin soruşturulması ve sonuca bağlanmasıyla ilgili yasal yetki ve sorumluluğun ilgili bakanlığın uhdesinde olduğu, bakanlığın da gerekli soruşturmayı başlattığının öğrenildiği ifade edildi.