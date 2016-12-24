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24 Aralık 2016 Cumartesi 10:27

Din İşleri Başkanı’ndan Peygamberlerin Doğum Günleri Vesilesiyle Barış Çağrısı…

Din İşleri Başkanı'ndan Peygamberlerin Doğum Günleri Vesilesiyle Barış Çağrısı…
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“HERKESİN KENDİ İNANCINI KORUYARAK BİR ARADA YAŞAMASINI SAĞLAYACAK BİR BARIŞIN SAĞLANMASI, KARŞILIKLI ANLAYIŞ VE SAYGININ HAKİM OLMASINA HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, peygamberlerin doğum günleri vesilesiyle barış çağrısı yaptı.

Atalay, Müslümanların 12 Aralık’ta Peygamberleri Hz. Muhammed’in doğum gününü kutladığı, Hıristiyan aleminin de bu günlerde Hz. İsa’nın doğum gününü kutlamaya hazırlandığına işaret ederek,  “Onların da gününü kutlarım” dedi.

Atalay, yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Peygamberlerin doğum günlerini kutladığımız bugünlerde, onların mesajına uygun olarak, coğrafyamızda ve tüm dünyada herkesin kendi inancını koruyarak, bir arada yaşamasını sağlayacak bir barışın sağlanması, karşılıklı anlayış ve saygının hakim olmasına hep birlikte çalışmamız lazımdır.

Dünya üzerinde etnisitesi, inancı ve coğrafyası neresi olursa olsun, çocuklar, anneler ve yaşlılar başta olmak üzere, tüm masumların gözyaşlarının dinmesi ve evrendeki diğer canlıların da haklarının korunması ortak hedefimiz olmalıdır.Yalnızca sözlü dua ile değil, fiili dua olan eylemlerimiz ile de bu hedefin gereğini hayata geçirmemiz gerektiğini özellikle bugünlerde hatırlamamız, bu günlerin anlamının bizlere yüklediği tarihi bir sorumluluk ve zorunluluktur. Gereğini yapabilme dileğiyle…”

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