DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY’IN MEVLİD KANDİLİ MESAJI…

“MEVLİD KANDİLİ’NİN SADECE MÜSLÜMANLARA DEĞİL, TÜM İNSANLIĞA YAPILAN YENİ BİR KURTULUŞ ÇAĞRISI OLARAK GÖRÜLMESİ VE BU BİLİNÇLE İDRAK EDİLMESİ GEREKİR”Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili, yarını perşembeye bağlayan gece idrak edilecek.Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Mevlid Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, cehalet ve zulmün hakim olduğu, insanların bedenen ve zihnen köleleştirildiği, sosyal düzenin bozulduğu, umutların yitirildiği bir çağda dünyaya gelen Hz. Muhammed'in doğumuyla insanlığın yeniden hayat bulduğunu söyledi.Atalay, Mısır'da ibadet eden yüzlerce masumun katledildiğini, aylardır Myanmar'da, yıllardır Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de daha birçok ülkede insanların hiçbir ayrım yapılmaksızın katledildiğini ifade ederek, bunların haber bültenlerinden film izlenirmişçesine büyük üzüntüyle izlendiğini belirtti.Atalay, dünyada yaşanan bu olaylar nedeniyle, doğum yıldönümü kutlanan Hz. Muhammed’in evrensel mesajlarına bugün daha fazla ihtiyaç duyulduğunun idrak edildiğini, Mevlid Kandili’nin sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa yapılan yeni bir kurtuluş çağrısı olarak görülmesi ve bu bilinçle idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.Atalay şöyle devam etti:“Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar nerede bir mazlum varsa elinden geldiğince yardım etmeye çalışmıştır. Malum olduğu üzere geçtiğimiz aylarda Myanmar’da şiddete maruz kalan, ölümden kaçarken açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla boğuşmak zorunda kalan Müslümanlar için ülke genelinde camilerde yardım kampanyası düzenlenmişti.Milli ve Manevi Dayanışma Derneği ve Hayrat Yardım Derneği'nin de destek verdiği yardım kampanyası çerçevesinde 70 bin Türk lirası yardım toplanmıştır. Söz konusu yardım Yönetim Kurulunun kararı ile Myanmar'a gönderilmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) Ziraat Bankası hesabına havale yapılmıştır.Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın, milletimizin ve tüm Müslümanların Mevlid Kandilini kutlar, dünyada cereyan eden katliamların son bulmasını, bütün insanlığa huzur getirmesini Cenabı Hak’tan niyaz ederim.”MEVLİD KANDİLİ PROGRAMIKandil dolayısıyla Hz. Ebubekir Camisinde 17.15-18.00 saatleri arası icra edilecek Mevlid Kandili Programı, BRT 2’den canlı verilecek.Mevlid Kandili vesilesiyle yarın 11. kez Hala Sultan Tekkesi ziyareti gerçekleştirilecek.Din İşleri açıklamasında, Hala Sultan Tekkesi ziyaretinin basına kapalı olacağı ve ziyarete ilişkin basın kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilginin ziyaret sonrasında basın mensuplarına iletileceği belirtildi.