Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101799
ALTIN
186.602
DOLAR
4.4402
STERLİN
5.9942
EURO
5.2738
Acelece ve acemice
ACELECE VE ACEMİCE
Seçimler yenilenecek mi?
SEÇİMLER YENİLENECEK Mİ?
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Genç yaşta hayatını kaybetti
GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
banner256
Flaş Haber
Seçimler yenilenecek mi?
Kapat

Din İşleri Başkanı Atalay, Tüm İnsanları Her Türlü Zulmün Durdurulması İçin Eyleme Geçmeye Davet Etti

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Filistin’de gerçekleşen katliamı sadece kınama/lanetleme ile geçiştirmeyi reddederek, daha ötesine geçerek, sorumluluğunun farkında, vicdan sahibi tüm insanları başta yaşam hakkına kasteden, hiçleştiren her türlü zulmün durdurulması için eyleme geçmeye davet etti.

Din İşleri Başkanı Atalay, Tüm İnsanları Her Türlü Zulmün Durdurulması İçin Eyleme Geçmeye Davet Etti

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Filistin’de gerçekleşen katliamı sadece kınama/lanetleme ile geçiştirmeyi reddederek, daha ötesine geçerek, sorumluluğunun farkında, vicdan sahibi tüm insanları başta yaşam hakkına kasteden, hiçleştiren her türlü zulmün durdurulması için eyleme geçmeye davet etti.

15 Mayıs 2018 Salı 11:00
Din İşleri Başkanı Atalay, Tüm İnsanları Her Türlü Zulmün Durdurulması İçin Eyleme Geçmeye Davet Etti


Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Filistin’de gerçekleşen katliamı sadece kınama/lanetleme ile geçiştirmeyi reddederek, daha ötesine geçerek, sorumluluğunun farkında, vicdan sahibi tüm insanları başta yaşam hakkına kasteden, hiçleştiren her türlü zulmün durdurulması için eyleme geçmeye davet etti.
Atalay, Filistin’de dün gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelerine de sabırlar diledi.
Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada,ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında bu kararı protesto eden silahsız 60’a yakın Filistinli Müslümanı dünyanın gözlerinin önünde acımasızca katledip binlercesini yaralamasının kendilerini tarifsiz üzüntüye sevk ettiğini söyledi.
“ZULÜM KİME, NEREDE VE NE ZAMAN YAPILIRSA YAPILSIN ZULÜMDÜR”

banner277
En kötüsünün de böylesine acımasız bir katliamın ve öncesinde de benzerlerinin, defalarca benzer acılar yaşamış bir milletin çocuklarınca kurulan devlet tarafından gerçekleştirilmesi olduğunu belirten Atalay, “Filistinlileri katletmeyi adeta kendisine hak gören İsrail Devleti'nin bu vahşi tutumu, aynı zamanda tarih boyunca haksız olarak katledilen Musevilerin hatıralarını da kirletmektedir. Zulüm kime, nerede ve ne zaman yapılırsa yapılsın zulümdür, mazlumların çocuklarından dahi olsa zalim de zalimdir” dedi.
Müslümanların, inancı, etnisitesi, coğrafyası ne olursa olsun masum bir insanı katledenin tüm insanlığı katletmiş gibi olacağı İlahi kaidesine uyarak, masumun yanında olmak ve zalim için dahi adaleti istemekle yükümlü olduğunu ifade eden Atalay, “Söylem bazında, barış, insan hak ve özgürlükleri ve demokrasi gibi değerleri tekelinde gören, bu tepeden bakış açısıyla özgürlük ve medeniyet getirme iddiasında bulunan dünya, özgürleştirme iddiasıyla girdikleri coğrafyalarda bugün varılan sonuçları iyi analiz etmeli ve buralarda yok olan ve olmakta olan hayatların sorumluğunu da almalıdır” ifadelerini kullandı.
Atalay, dünyadaki güç sahiplerinin, gözleri önünde gerçekleşen dünkü katliam ve benzerlerini üzüntü, kınama ve sözlü lanetleme gibi durumu asla iyileştirme yönünde değiştirmeyen söylemlerle geçiştirdiğini belirterek, barış ve temel insan haklarının korunmasına neredeyse hiç katkısı olmayan bu düzeydeki tepkilerin, defalarca tecrübe edildiği, zulmü engellemediği gibi, adeta devamına kapı aralamaya dolaylı katkı sağladığını vurguladı.
Dünyanın neresinde olursa olsun, yaşanan her türlü insanlık dramının en büyük sorumlularının, bunlara doğrudan yol veren, gücü varken müdahale etmeyen irili ufaklı güç sahipleri olduğunu dile getiren Atalay, kötülüğe karşı üzerine düşeni yapmayan her insanın olaydan ayrıca sorumlu olduğunu söyledi.
Atalay, “Cesetleri dağlarda, çöllerde, denizlerde kaybolan, sahillere vuran ve neredeyse ölümleri kanıksanan, başta kendi coğrafyamız olmak üzere, savaş, zulüm ve yokluk mağdurlarının her birisinin de sorumluluğu tek tek hepimizindir” dedi.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 14:26
Anahtar Kelimeler:
DinIşleriBaşkanıİsrailTEPKİSİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"BKP Genel Başkanı İzcan, İsrail’in Gerçekleştirdiği Katliamı Kınayıp Lanetledi!
"BKP Genel Başkanı İzcan, İsrail’in Gerçekleştirdiği Katliamı Kınayıp Lanetledi!
1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18 Mayıs’ta Başlıyor...
1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18 Mayıs’ta Başlıyor...
İsrail Saldırıları Daü’de Protesto Edildi
İsrail Saldırıları Daü’de Protesto Edildi
Gençlik Haftası Etkinlikleri Sürüyor
Gençlik Haftası Etkinlikleri Sürüyor
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı İsrail ve ABD'yi Kınadı!
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı İsrail ve ABD'yi Kınadı!
"KTÖS: “Ortadoğu’da Yaşanan Kıyımın Sorumlularını Lanetliyoruz”
"KTÖS: “Ortadoğu’da Yaşanan Kıyımın Sorumlularını Lanetliyoruz”
Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Yapacak!
Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Yapacak!
Cumhuriyet Meclisi, Gazze’de Dün Yapılan Saldırıyı Kınadı!
Cumhuriyet Meclisi, Gazze’de Dün Yapılan Saldırıyı Kınadı!
“Canım Arkadaşım Resim Yarışması”nda Jüri Özel Ödülü’ne Yakın Doğu İlkokulu’ndan Bıyıklı Layık Görüldü
“Canım Arkadaşım Resim Yarışması”nda Jüri Özel Ödülü’ne Yakın Doğu İlkokulu’ndan Bıyıklı Layık Görüldü
Çocuk İzleme Merkezi Yasa Önerisinin İvediliği Reddedildi!
Çocuk İzleme Merkezi Yasa Önerisinin İvediliği Reddedildi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim