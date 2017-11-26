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26 Kasım 2017 Pazar 08:29

DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY, MISIR’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Mısır’da camiye düzenlenen, 300’den fazla insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY, MISIR'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI
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DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY, MISIR’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

“DÜNYADA BENZER OLAYLARIN YAŞANMAMASI İÇİN HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUM”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Mısır’da camiye düzenlenen, 300’den fazla insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Dünyada, benzer olayların yaşanmaması için herkesi sorumluluk almaya davet eden Atalay, terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Mısır halkına başsağlığı diledi.

Talip Atalay, yayımladığı mesajda, “Yıllardır, özellikle yakın çevremizdeki ülkeleri kan gölüne çeviren, nefret, kin ve düşmanlık tohumları eken, masum Mısırlı kardeşlerimizi ibadet ederken hedef alan saldırının arkasındaki insanlığını kaybetmiş alçakları, terör olayıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan kişi, grup ve zihniyeti şiddetle lanetliyorum” ifadelerine de yer verdi.


 
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