Din İşleri Başkanı Atalay Miraç Kandili Mesajı Yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, 23 Nisan Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece, mana ve hikmetlerle dolu mübarek bir gece olan Miraç Kandili’nin idrak edileceğini belirtti.

“Kur’an’ın tanımıyla İsra ve Miraç, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Cenab-ı Hakk’ın kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur” diyen Atalay, “Peygamberimiz’ in ‘Müminin miracı’ olarak işaret ettiği, her gün büyük bir huşu içerisinde ‘Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz’ yakarışıyla ifa ettiğimiz beş vakit namaz da Müslümanlara bu gecede hediye edilmiştir” dedi.

Talip Atalay yayımladığı mesajına şöyle devam etti:

“Her gün eda ettiğimiz, beş vakit namaz Miraç Gecesinde farz kılınmış, Allah’a ortak koşmayanların bağışlanacağı bu gecede müjdelenmiştir. Yine bu gecede; ‘Allah’a şirk koşmayınız. Anne ve babanıza itaat ve hürmet ediniz, onlara öf bile demeyiniz. Akrabaya, düşküne, yolcuya hakkını veriniz. İsraf etmeyiniz. Cimri olmayınız. İnsanının rızkını veren Allah’tır. Çocuklarınızı öldürmeyiniz. Aşırılıktan sakınınız. Zina çirkin ve kötüdür, zinaya yaklaşmayınız. Allah’ın haram kıldığı cana kıymayınız. Yetimin malına yaklaşmayınız. Verilen söz sorumluluğu gerektirir, sözünüzde durunuz. Ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayınız. Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşüp körü körüne takip etmeyiniz. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyiniz’ şeklinde özetlenebilecek ahlak ve fazilet ilkeleri hayata geçmiştir.

Bizler bu büyük hadiseyi inananlar olarak iyi anlamalı, miracın en büyük hediyesi olan ‘müminin miracı’ kabul ettiğimiz namaz ibadetini ihlasla yerine getirmeli, Cenab-ı Hakkın rızasına uygun yaşamaya özen göstermeliyiz. Miraç Gecesini fırsat olarak görmeli, hata ve günahlarımız için tövbe, Müslümanların huzuru ve insanlığın kurtuluşu için dua etmeliyiz. Bu geceyi tarihte yaşanmış bir hatıra olarak görmemeli, hayatımızı Allah’ın rızası doğrultusunda yeniden planlamalı ve O’nun rızasına uygun yaşatması için Rabbimizden sadakatle yardım istemeliyiz. İslam’ın bizden istediği birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve saygı duygularımızı aramızda pekiştirmeli, içtenlikle yapılan duaların kabul olacağı bilinciyle insanlığın barışı ve huzuru, mazlumların gözyaşının dinmesi için dua etmeliyiz.”

Miraç’ın ülke, millet, bütün İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını, gönülleri aydınlatmasını dileyen Atalay, “Halkımızın, milletimizin ve İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik eder, bu bereketli gecede Yüce Allah’a açılan ellerin, yapılan yakarışların karşılık bulmasını, Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” ifadesini kullandı.