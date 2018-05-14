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Din işleri başkanı Atalay mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, çarşamba günü Ramazan’ın başlayacağını belirtti.

Din işleri başkanı Atalay mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, çarşamba günü Ramazan’ın başlayacağını belirtti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Din işleri başkanı Atalay mesaj yayımladı

“RAMAZAN AYININ MİLLET, ÜLKE, BÜTÜN İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI, İNSANLIĞA HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ YÜCE ALLAH'TAN NİYAZ EDERİM”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, çarşamba günü Ramazan’ın başlayacağını belirtti.

Atalay, yarın akşam kılınacak Teravih Namazı ve yarını çarşambaya bağlayan gece ilk sahur yapılarak, çarşamba günü ilk orucun tutulacağını söyledi.

Atalay, Ramazan ayının millet, ülke ve bütün İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını, insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

Atalay Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajda, Ramazan boyunca Kutsal Kitap Kur'an-ı Kerim’in bol bol okunması, anlamaya çalışılması ve üzerinde çokça düşünülmesi gerektiğini söyleyerek, “Kur’an'ın vaaz ettiği bir din anlayışını yakalayarak Allah’ın razı olacağı Müslümanlar olmayı hedeflemeliyiz” dedi.

Dünyada, özellikle yakın çevrede yaşanan terör ve savaş nedeniyle perişan olmuş, evsiz-yurtsuz Ramazan ayına giren milyonlarca Müslüman’ın varlığına, kardeşlik bağlarını güçlendirmeye, paylaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Atalay mesajında, “Özellikle adım atmakta olduğumuz mübarek ay boyunca, mümkün olduğunca bu kardeşlerimizi hatırlamaya, onlara yardımcı olmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya gayret edelim. Zulme uğrayanın inancı, coğrafyası, etnisitesi ne olursa olsun yanında olmalı, yaşayan bütün canlılar ve yaşadığımız evren için de duyarlı olmamız gerektiğini hatırlayalım” ifadelerine yer verdi.

Kutsal kitap Kur'an’ın, Ramazan ayında indirilmeye başladığına dikkat çeken Atalay, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nin de Ramazan içerisinde yer aldığına işaret etti.
Atalay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dinimizintemellerinden kabul edilen Oruç ibadeti bu ay içerisindedir.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim’de ‘Ramazan Ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden Ramazan Ayı’na ulaşanlar onda oruç tutsun…’ buyurmaktadır. Bir Hadis-i Şerif’te ‘Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan Orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır’ müjdesi verilmektedir.

Bu ilahi gerçekler ve müjdeler Ramazan Ayı'nı Müminlerin kalbinde ve belleğinde müstesna bir zaman dilimi haline getirir. Bütün Müslümanlar bu müstesna zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmek için çaba sarf eder. Müslüman Kıbrıs Türk Halkı' da asırlardır Ramazan Ayı'nı bu çerçevede görmüş, en iyi şekilde değerlendirmiş, günler öncesinden Ramazan'a hazırlanmış, İbadethanelerini buna göre ışıklandırmış, ezan ve top sesiyle sahurunu ve iftarını etmiş, genç-yaşlı, kadın-erkek hep birlikte camilere akın ederek teravih namazlarını kılmış, yoksulunu, yardıma muhtacını gözetmiştir.”
Kur’an'ın vaaz ettiği bir din anlayışını yakalayarak Allah’ın razı olacağı Müslümanlar olmanın hedeflenmesinin önemine işaret eden Atalay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her Müslüman, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in öğrettiği gibi merhamet ve şefkat dolu olmalıdır. Bu mübarek ayda fitrelerimizi vererek, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, öksüzleri, yaşlıları ve kimsesizleri bulup onlara yardım ederek, iftar sofralarımıza davet ederek, paylaşmayı ve yardımlaşmayı topluma halka halka yayarak, hep birlikte bayram havasında bir Ramazan geçirmeye çaba sarf etmeliyiz.”

Başkanlıklarının halkın rahat bir Ramazan geçirebilmesi, Kur’an ayı olan Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirebilmesi için gereken tedbirleri aldığına işaret eden Atalay, ülke genelinde tüm camilerde Teravih Namazı kılınacağını, Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da bulunan ve önemli manevi mekânlardan biri olan Hala Sultan Tekkesi’nde Teravih namazının 22.30’da, Bayraktar Camisi’nde ise Yatsı Namazı vaktinde kılınacağını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 16:58
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