DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI'NIN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞKANI ÇAKIR, KANDİLİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLEDİ

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, yarın gece idrak edilecek Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımlayarak İslam aleminin nice Miraç gecelerine, huzur, barış ve sağlık içerisinde kavuşmasını, Miraç Kandili’nin ülke, millet, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Çakır mesajında, Recep ayının içerisinde yer alan ve müstesna bir zaman dilimi olan bir Miraç Kandili’ne daha yarın ulaşılmış olacağını belirterek, bu gecenin Peygamber’in üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın yüce katına kabul edilişi olayı olduğunu kaydetti.

Yüce Allah’a yakınlığın doruk noktası olan Mi’rac, insan akıl ve idrak sınırlarının ötesinde müstesna bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Çakır, bu günün ibadet edilerek geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Çakır mesajında, Kıbrıs’ın yakın çevresinde bugünlerde iyice yükselen savaş naralarının kesilmesi, huzur ve barış ikliminin oluşması için dua edilmesini de istedi.