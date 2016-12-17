Din Görevlileri Birliği Terör Saldırısını Kınadı

Din Görevlileri Birliği, Kayseri’de bugün meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda “kalleşçe gerçekleştirilen terör olayı sonucunda ortaya çıkan can kayıpları ve yaralanmalardan” duyulan derin üzüntü vurgulandı.

Din görevlileri Birliği Başkanı Fahreddin Öğdü, mesajında şunları kaydetti:

“Hain ve kalleşçe gerçekleştirilen terör eylemleriyle Müslüman Türk Halkını yıldırmayı, böylece bölgede ve İslam coğrafyasında rahatça at koşturmayı planlayanların hevesleri kursaklarında kalacak, hem Türkiye’de hemde dünyada kardeşlik duyguları ve dayanışması dahada derinleşecek, sonunda kazanan barış, huzur ve kardeşlik olacaktır. Buna olan inancım tamdır.

Bu inançla, Türk milletinin birliğini, huzurunu, kardeşliğini bozarak, Müslümanların sahipsiz kalmasını amaçlayan bu tür saldırıları ve arkasındaki kirli zihniyeti şiddetle lanetler, terör kurbanlarının ve yakınlarının acısını paylaşır, yaralılara Yüce Allah’tan acil şifalar dilerim. Kayserili hemşehrilerime ve Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”