DİN GÖREVLİLERİ BİRLİĞİ'NDE BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ…

Din Görevlileri Birliği (DİN GÖR-BİR) Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda, Din İşleri Başkan Yardımcılığı'na atanan Fahrettin Öğdü'den boşalan Birlik Başkanlığına Gökan İnik'i getirdi.Din Görevlileri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gökan İnik'in Başkanlığa getirildiği toplantıda yönetim kurulu üyelerinde de değişiklikler yapıldı.Yapılan bu değişikliğe göre; Hicabi Duran Din Görevlileri Birliği Genel Sekreteri, Haşim Alkan Mali Sekreter, Taki İltuş Sosyal İşler Sekreteri, Mustafa Demir, Camal Göz, Ömer Yılmaz Faal üyeler oldu.Din İşleri Dairesi Yasasında yapılan değişikliğin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Fahrettin Öğdü ve Mustafa Küçük Din İşleri Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilmişti.