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DİN-GÖR-SEN’in Berat Kandili Mesajı…

Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, üç aylar iklim kuşağında yer alan, af ve bağışlanma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili’nin yarın akşam idrak edileceğini kaydetti.

DİN-GÖR-SEN’in Berat Kandili Mesajı…

Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, üç aylar iklim kuşağında yer alan, af ve bağışlanma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili’nin yarın akşam idrak edileceğini kaydetti.

29 Nisan 2018 Pazar 13:42
DİN-GÖR-SEN’in Berat Kandili Mesajı…

: Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, üç aylar iklim kuşağında yer alan, af ve bağışlanma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili’nin yarın akşam idrak edileceğini kaydetti.

Çakır yayınladığı Berat Kandili mesajında, borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete kavuşma anlamlarına gelen Berat’ın; Hicri takvime göre, her yıl Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edildiğini hatırlattı.

“Üç aylar gibi bir rahmet ve bereket mevsimini bu yıl da insanlığını kaybetmiş güçlerin bombalarıyla can veren Müslümanları izleyerek geçirdik” ifadelerini kullanan Çakır, yaklaşan bir Ramazan ayına daha “bombalar altında can veren masumların, zulümden kaçarken atladığı derin sularda boğulan mazlum çocuk ve kadınların çığlıkları ile girildiğini” belirtti.

Çakır, bir oruç ayının daha yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca Müslümanın acılarının hissedilerek geçirileceğini, sahurda ve iftarda yenilen her lokmada onların hatırlanacağını ifade etti.

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Çakır şöyle devam etti:

“Bu Kandil gecesinde, gücü her şeye yeten Yüce Allah’a ellerimizi açıp, bütün gece mazlumların acılarının dinmesi için dua edelim. Onların Ramazanlarını bir nebze de olsa rahat geçirmeleri için neler yapılabileceğini tefekkür edelim. Zulme maruz kalan insanlar için düzenlenen yardım kampanyalarına elimizden geldiğince destek olalım. Dertlerine yeteri kadar derman olamadığımız kardeşlerimizden hiç olmazsa dualarımızı esirgemeyelim. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in biz müminlerin birbirimize karşı nasıl olmamızı istediğini hatırlayalım. 

Bu gecenin insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”

 

Son Güncelleme: 29.04.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
MesajıKandiliBeraatSüleyman Çakır
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