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Din-Gör-Sen Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Din-Gör-Sen Kurban Bayramı mesajı yayımladı

19 Ağustos 2018 Pazar 13:49
Din-Gör-Sen Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Kurban Bayramı mesajı yayımlayarak, “Bayramlar; sevinçlerin paylaşıldığı, milli birlik ve beraberliğin pekiştiği, toplumsal sorumlulukların gözden geçirildiği, ruhumuzu dirilten ve nefsimizi arındıran kutlu günlerdir” dedi.

Bu günleri iyi değerlendirmek, içinde yaşanılan toplumda hiç kimseyi bayramın sevincinin dışında bırakmamak için çaba sarf etmek, çocukları sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne-babası olmayan, öksüz ve yetimleri unutmamak gerektiğini belirten Çakır, “Elimizin ulaşamadığı ve gücümüzün yetmediği yerlerdeki mazlumlar için dua etmeli, onlara destek olmak için gayret göstermeliyiz” ifadesini kullandı.
Çakır şöyle dedi:
“Dünya’da yaşanan ihtilaflar ve hüküm süren bencillikler yüzünden terör olayları, yerinden yurdundan edilen milyonlarca insan ve çoğu yakın çevremizde olmak üzere dünyada yaşanan toplu katliamlar, savaşlar nedeniyle hakkıylabayram yaşayamamış bir kuşağın mensuplarıyız. Terör, katliam, kan ve gözyaşı haberi almadan geçirdiğimiz tek bir günümüz, huzurla gözlerimizi kapatıp uyduğumuz tek bir gecemiz olmadı. Neredeyse bütün bayramlara öldürülen insanların haberleriyle girdik. Dualarımız ve arzumuz bu manzaraların son bulması, gelecek nesillerin, bizden kendilerine kalan bu kötü mirası reddetmesi, bununla yaşamak zorunda kalmaması içindir.
Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın başta âlem-i İslâm olmak üzere dünyamıza barış ve huzur getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”
 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 17:00
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