DİN-GÖR SEN Eylem Yapma Noktasına Geldiklerini Açıkladı

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), Vakıflar Yönetim Kurulu ile bir yılı aşkın süredir yürütülen görüşmeler sonucunda eylem yapma noktasına geldiklerini açıkladı.

Din-Gör Sendikası Başkanı Süleyman Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılının son çeyreğinden bu yana Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu ile yürütülen görüşmelerde, Vakıflar Yönetim Kurulu’nun oyalamaları neticesinde bugüne kadar gelindiğini ileri sürdü.

12 Aralık Cuma günü Toplu İş Sözleşmesi taleplerine yazılı olarak cevap veren Vakıflar Yönetim Kurulu’nun, Toplu İş Sözleşmesi yapamayacaklarını belirttiği, bu konuda adresin Başbakanlık ve Maliye bakanlığı olduğunu vurguladıklarını iddia eden Çakır, Sendikanın Yönetim Kurulu’nun toplanarak, Vakıflar Yönetim Kurulu’nun verdiği cevabı değerlendirdiği ve eylem yapma kararı aldığını kaydetti.

Aynı toplantıda Vakıflar Yönetim Kurulu’nun yazılı cevabını üyelere duyurmak ve son bir yılda yaşanan süreçle ilgili tüm üyeleri aydınlatmak üzere genel toplantı kararı aldığını dile getiren Çakır, toplantının 23 Aralık Salı günü saat 09:00’da Lefkoşa’da Kamu-İş toplantı salonunda gerçekleştirileceğini, eylemin ayrıntılarının da Salı günü yapılacak genel toplantı sonrasında açıklanacağını belirtti.