Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) “Kadın Hakları: Aile İçinde ve İş Hayatında Ayrımcılık” konulu panel düzenledi.

Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, panele, Meclis Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, UBP Lefkoşa Milletvekili İzlem Gürçağ ve Türkiye’den gelen akademisyenler katıldı.

Panelin açılışını yapan DİMED Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, derneğin bugüne kadar kermes ve benzeri etkinlikler yanında çeşitli yardım organizasyonlarına katkıda bulunan çalışmalar yaptığına işaret ederek, ilk kez kadını ilgilendiren bir konuda panel gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ertuğruloğlu, kadının dünyada erkeklere göre nüfus olarak daha çok yer almasına rağmen sosyal haklar açısında tarihsel süreçte daima geride bırakıldığını vurguladı.

SİBER

Panelde konuklara hitap eden Cumhuriyet Meclis Başkanı Sibel Siber ise, Türkiye’nin Kayseri ilinde yaşanan terör saldırısını kınayarak konuşmasına başladı.

İnsanın yaşamının elinden alınmasının kabul edilebilir olmadığına vurgu yapan Siber, teröre karşı mücadelenin tüm dünyanın ortak sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Siber, günümüz dünyasında kadınların haklarında erkeklere göre gerileme yok gibi gözükse de biraz daha derinden bakıldığında üst yönetim mekanizmalarında kadınlarının sayısının erkeklere göre daha düşük bir seviyede olduğunun görüldüğünü belirtti.

Konuyla ilgili KKTC’den de örnekler veren Siber, mecliste kadın milletvekillerinin azlığı ve üst kademe yönetecilerde yeteri kadar kadın olmayışına işaret etti.

Birçok işin sadece erkekler tarafından yapılabileceği algısının çoklukla yerleştiğini ifade eden Siber, zamanla bu işleri kadınların da yaptığını ancak aranın yüksek oranda açılmasından dolayı bugün toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaşanabildiğini belirtti.

Siyasi partilerdeki kadın kotasına vurgu yapan Siber, bunun birçok ülkede uygulandığını ancak kadınların siyasetteki başarısı kanıtlandıktan sonra bu kotalara gerek kalmayacağını ifade etti.

Panel daha sonra Prof. Dr. Ayşe Akın’ın “Aile içinde kadının konumu”, Prof. Dr. Nermin Özgülbaş’ın “Kadın Statüsünün güçlendirilmesi” ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in “KKTC Hukukunda Kadının Hakları” başlıkları ile yaptıkları sunumlarla devam etti.