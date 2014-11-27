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Dilenci'nin 17 Milyon Doları Çıktı

17 Milyon Dolarına el konulan dilencinin parasıyla merkez yapılacak.

Dilenci'nin 17 Milyon Doları Çıktı

17 Milyon Dolarına el konulan dilencinin parasıyla merkez yapılacak.

27 Kasım 2014 Perşembe 07:04
Dilenci'nin 17 Milyon Doları Çıktı
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BATI AZERBAYCAN EYALETİNDE DİLENCİLİK YAPAN KİŞİNİN ÜZERİNDE VE BANKA HESAPLARINDA 17 MİLYON DOLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yakalanan 64 yaşındaki dilencinin üzerinden 4 bin dolar çıktı, iki banka hesabında ise 13 milyon doları olduğu tespit edildi. El konulan 17 milyon dolarla sosyal hizmetler binası yaptırılacağı açıklandı.

İran resmi ajansı İRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bükan Belediye Başkanı ReşidMirhesami, Dilencilikle Mücadele Kurumu ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yakalanan 13 kişiden 11'inin ülkenin çeşitli bölgelerinden geldiğini, kimlik tespiti ve üst aramasının ardından dilenciler üzerinde bulunan paralara el konulduğunu belirtti.

Dilencilerden birinin üzerinden 110 milyon riyal  (4 bin dolar) çıktığını söyleyen Mirhesami, soruşturma sonrası bu kişinin, iki banka hesabında ise 351 milyar 200 milyon riyal (yaklaşık 13 milyon dolar) olduğunun tespit edildiğini ve bu paraya el konulduğu belirtti.

Söz konusu dilencinin, daha önce seyyar satıcılık yaptığını daha sonra da dilencilik yapmaya başladığını kaydeden Mirhesami, el konulan paraların, "Sosyal Hizmetler Merkezi" binasının yapımı için harcanacağı bilgisini verdi.

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