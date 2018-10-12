Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, 8 Ombudsman Raporu’nu Görüşerek 5 Tanesini Karara Bağladı

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün saat 09.30’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, 8 Ombudsman Raporu’nu görüşerek 5 tanesini karara bağladı.

Geriye kalan raporlar için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan gelecek olan görüş ve öneriler doğrultusunda, ilgili gündem maddelerini ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanısıra Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaymakamlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Başkanlığı\'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ali Pilli, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay’ın yanısıra UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.

(AK/HÖ)



