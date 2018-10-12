banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
233.428
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.8319
EURO
6.8595
Çatalköy'de tecavüz
ÇATALKÖY'DE TECAVÜZ
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Miktar 140 bin TL’yi aştı
MİKTAR 140 BİN TL'Yİ AŞTI
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
İZVEREN 7 YIL SONRA HAPİS...
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, 8 Ombudsman Raporu’nu Görüşerek 5 Tanesini Karara Bağladı

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün saat  09.30’da toplandı.

Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, 8 Ombudsman Raporu’nu Görüşerek 5 Tanesini Karara Bağladı

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün saat  09.30’da toplandı.

12 Ekim 2018 Cuma 15:06
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, 8 Ombudsman Raporu’nu Görüşerek 5 Tanesini Karara Bağladı
Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün saat  09.30’da toplandı.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan,  8 Ombudsman Raporu’nu görüşerek 5 tanesini karara bağladı. 
Geriye kalan raporlar için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan gelecek olan görüş ve öneriler doğrultusunda, ilgili gündem maddelerini ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek.
Komite toplantısına davetli olarak, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanısıra Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaymakamlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Başkanlığı\'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ali Pilli, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay’ın yanısıra UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.
(AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanbay: “protokol Ve Programların Ruhunda Güçlü Bir Devlet Yaratma Var”
Kanbay: “protokol Ve Programların Ruhunda Güçlü Bir Devlet Yaratma Var”
Ubp Genel Başkan Adayı Atun:
Ubp Genel Başkan Adayı Atun: "benim Vaadim Kesintisiz İktidar"
Kamu-iş İle Akdeniz Karpaz Üniversitesi Arasında Protokol
Kamu-iş İle Akdeniz Karpaz Üniversitesi Arasında Protokol
Erhürman: “Bizim Özgüvenimizi Aşındıran Yarattığımız Ortamdır”
Erhürman: “Bizim Özgüvenimizi Aşındıran Yarattığımız Ortamdır”
KTÖS, Eksikler Giderilmezse Uyarı Grevine Gideceğini Açıkladı
KTÖS, Eksikler Giderilmezse Uyarı Grevine Gideceğini Açıkladı
5 üründe limit üstü kalıntı
5 üründe limit üstü kalıntı
Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti
Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti
Nami: “Doğru Tedbirleri Biliyoruz. Bunları Alarak Yolumuza Devam Edeceğiz”
Nami: “Doğru Tedbirleri Biliyoruz. Bunları Alarak Yolumuza Devam Edeceğiz”
Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu İle Görüştü
Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu İle Görüştü
Tdp Girne İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı
Tdp Girne İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim